Aumento dos vereadores

Cartas

Dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Neste texto bíblico alusivo aos questionamentos sobre o dinheiro dos impostos, os religiosos na época indagaram Jesus se deveriam pagá-los ou não, com a única intenção de pegá-lo em algum erro e acusá-lo. Sabiamente Jesus pediu ao interlocutor uma moeda e vendo a figura do imperador César desenhada na moeda, respondeu daquela forma. Os “cesáres” de nossa câmara seguiram esses conselhos. Deram a eles próprios um “merecido aumento”, legislam em causa própria, atropelaram o senso de razoabilidade, mostrando uma total falta de sensibilidade aos anseios e às privações que a população mogiana tem passado. O que dizer desses perdulários que se apoderaram das cadeiras do Legislativo e se remuneram a partir de suas próprias convicções e aferem porcentagem de aumento, sendo que não lhes são exigida nenhuma contrapartida? A população é co-participante desta vergonha sim! Afinal as mesmas raposas se reelegeram e esses edis mostraram que a Câmara é um puxadinho do executivo e o que podemos esperar deles na nova legislatura? Pouco trabalho, mas muita adulação ao dono da senzala. Afinal 21 serviçais e dois contrários e estes dois, apenas por falta de opção.

Marcos Lopes

batistalopesmarcos@gmai.com