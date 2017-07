Cartas

A equipe econômica comandada por Henriques Meirelles, com dificuldade para fechar o ano na meta prometida de um deficit público de R$ 139,1 bilhões, sem alternativa, decide aumentar o imposto do PIS/Confins sobre combustíveis! E com esta elevação de tributos espera arrecadar, ainda em 2017, R$ 10,4 bilhões. Sendo esse valor ainda insuficiente, Meirelles, resolveu também contingenciar mais R$ 5,9 bilhões de gastos do orçamento. Lógico que aumentar impostos é sempre impopular e pode inibir a atividade econômica! Porém, devemos reconhecer as dificuldades da equipe econômica para equilibrar os gastos públicos. Que apesar da lenta recuperação da atividade econômica e crescimento real da arrecadação em junho de 3%, e de 0,77% no primeiro semestre deste ano, o governo enfrenta o corporativismo escandaloso do Congresso com novo Refis. Que se aprovado, deixará o Planalto sem arrecadar R$ 13,3 bilhões, neste ano! Valor este que daria para evitar o aumento de impostos, e não estourar o deficit de R$ 139,1 bilhões…

Paulo Panossian

