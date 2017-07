Aulas de Educação Moral e Cívica poderão voltar à rede municipal

Informação

O retorno das aulas de Educação Moral e Cívica à grade extracurricular das escolas da rede municipal de ensino foi proposta pelo vereador José Antonio Cuco Pereira, durante a sessão da última terça-feira, na Câmara de Mogi. O projeto do vereador prevê que tais conceitos sejam ministrados no 5º, 8º e 9º anos buscando uma “melhor formação das crianças, adolescentes e jovens”. Os professores deverão enfatizar os direitos e deveres dos cidadãos, “tendo como premissa sempre o respeito ao próximo, a cidadania e o resgate da importância da família”. Segundo o autor da proposta, “hoje em dia, presenciamos a inversão de valores na nossa sociedade. Diariamente, são filhos maltratando e até matando os pais; pais agredindo os seus filhos, em vez de protegê-los; professores sendo desrespeitados em salas de aulas; e um exemplo comum é nos estádios de futebol, onde a falta de tolerância com quem torce para um time diferente, ou tem uma opinião diversa da sua, se transforma em briga e pancadaria”. Na opinião de Cuco Pereira, “a criança sendo bem orientada será um adulto mais consciente e tende a se afastar, inclusive, das drogas e de outras armadilhas deste mundo cada vez mais cruel e intolerante”. A proposta do vereador prevê que o conteúdo dessas aulas poderá ser inserido no planejamento pedagógico do sistema municipal de ensino, sem prejuízo às disciplinas obrigatórias ao conteúdo escolar. A ideia de Cuco, se levada adiante, terá chance de atender a um grande número de alunos: a rede municipal de Mogi conta hoje com 45.618 alunos matriculados, dos quais 21.454 estão em período integral, abrangendo ainda 2.956 servidores atuando na pasta, segundo dados divulgados pela secretária Juliana Guedes, em recente prestação de contas na Câmara Municipal.

Inauguração

O presidente da Rede Drogasil, Marcílio Pousada, é esperado em Mogi para a inauguração da nova loja do grupo, em fase de conclusão, na esquina das ruas Duarte de Freitas e Sebastião Domingues, no Jardim Monte Líbano. O início de atividades da nova unidade, nas proximidades da Praça Norival Tavares, está marcado para o próximo dia 24 de julho. A farmácia deverá funcionar das 7 às 23 horas.

Cidadão

É de autoria do vereador Antonio Lino (PR) o projeto que concede o título de Cidadão Mogiano ao padre Francisco Deragil de Souza, “pelos trabalhos de ordem humanitária e social” realizados na Paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Roque, no Distrito de Braz Cubas. Mineiro de Serranos, o religioso de 50 anos iniciou suas atividades como padre em Salesópolis, após ser ordenado pelo bispo dom Paulo Mascarenhas Roxo. Integrou a primeira turma da Faculdade de Filosofia e Teologia Paulo VI. Reside em Mogi há 27 anos. É pessoa muito próxima da política e dos políticos.

Ferroanel

Está disponível para consulta pública, na sede da Prefeitura de Arujá, uma cópia do Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) do Ferroanel, de segunda a sexta, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. O Ferroanel terá um trajeto de 44 km no trecho do Alto Tietê, margeando parte dos trechos Norte e Leste do Rodoanel Mário Covas, em Arujá. No próximo dia 13, haverá uma audiência pública sobre a obra, no Clube União, localizado na Rua Amazonas, Centro de Arujá, às 17 horas.

Desaparecidos

A vereadora Fernanda Moreno (PV) está sugerindo a criação de um Cadastro Municipal de Pessoas Desaparecidas em Mogi. Ela propõe, por meio de projeto de lei, que nos sites oficiais do Município sejam criados espaços onde serão explicitados os dados pessoais e informações dos desapareceram de suas residências. Para que isso aconteça, será necessário que o fato tenha sido registrado em algum órgão da segurança pública. A proposta está sendo avaliada pelas comissões permanentes antes de ser votada em plenário.

Cotidiano



Frase

A pichação começa na escola, na qual o jovem, reprimido, começa rabiscando a carteira para depois rabiscar as paredes. A metrópole tem, portanto, o que merece: se está vandalizada, merece educação.

Mauro Sérgio Neri da Silva, o grafiteiro Veracidade, na revista Problemas Brasileiros