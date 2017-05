Audiência de instrução de quatro jovens mortos em Mogi será nesta sexta-feira

DESTAQUE

LUCAS MELONI

Mães de rapazes vítimas da violência urbana em Mogi das Cruzes – em casos em que supostamente policiais militares estariam envolvidos – protestam nesta sexta-feira (26) pela manhã, na frente do Fórum, no Centro Cívico, antes da audiência de instrução, fase que antecede o julgamento. Os indiciados devem participar. Elas ressaltam a necessidade de apuração completa dos assassinatos.

O movimento é organizado pelo grupo Mães Mogianas e deve ter concentração às 11 horas, na porta do Fórum, de frente a Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). Elas devem aproveitar a audiência de instrução (encontro entre juiz, parte indiciada, defesa e promotoria para a leitura do processo e início do trabalho judiciário) para pedir que os policiais militares indiciados pela Polícia Civil como supostos participantes dos ataques a jovens a partir de 2013, Vanderlei Messias Barros e Fernando Cardoso Prado Oliveira, sejam punidos de forma exemplar.

“A nossa presença vai ser no sentido de pedir que a Justiça seja feita. A gente quer que as testemunhas falem a verdade. Digam o que elas viram. Digam como estes jovens foram mortos. A verdade não pode ser esquecida ou deixada de lado. A gente confia na Justiça”, disse a professora Inês Paz, que integra o grupo por ter dado aula a alguns dos jovens assassinados na Cidade.

A audiência, prevista para acontecer a partir das 13h30, tratará dos casos de Rafael Simão Oliveira, 21, morto em 26 de abril de 2014 no Jardim Camila, Renato José Nogueira Neto, 18, morto na mesma data, mas na Vila da Prata e de Marco Vinícius dos Santos, 15, Mateus Justino Costa, 17, e Tiago Nogueira Novaes, 25, mortos em 8 de julho de 2015 num ataque ocorrido na Rua Gumercindo Coelho, no Jardim Universo. Em todas estas mortes, os policiais militares, que trabalhavam no 17º Batalhão (em Mogi) e 32º (Suzano), são apontados como os autores. Estima-se que, desde 2011, mais de 20 jovens teriam sido mortos em condições semelhantes a destes rapazes em Mogi das Cruzes. Meses atrás já ocorreu uma audiência de instrução que tratava de casos de outras vítimas.