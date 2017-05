Ator Eduardo Mossri faz caminho inverso dos avós

Informação

O ator mogiano Eduardo Mossri, está fazendo o caminho inverso dos seus avós, que saíram do Líbano e vieram para o Brasil, nunca mais retornando à terra natal. Neste início de semana, Mossri viajou para o Líbano, onde irá apresentar o monólogo “Cartas Libanesas”, durante sua participação na Lebanese Diaspora Energy Conference, no Théâtre Monnot. O espetáculo terá o apoio do Centro Cultural Brasil Líbano e será mostrado também na universidade The Holy Spirit University ofa Kaslik, em Beirute. Na terra de seus avós, o mogiano apresentará a peça que nasceu do desejo de homenagear a vinda de tantos imigrantes libaneses para o Brasil. “Cartas Libanesas”, texto de autoria de José Eduardo Vendramini, foi desenvolvida a partir de relatos verídicos dos avós de Mossri e mostra a importância da trajetória de grupos de várias nações na construção do Brasil. O monólogo conta com apenas um microfone e uma mala como elementos cênicos, o que ressalta ainda mais a importância da interpretação do ator Eduardo Mossri, que retrata o libanês disposto a vencer na vida como um mascate vindo para o Brasil no início do Século XX. Ao chegar, ao mesmo tempo em que se encanta com o Brasil, se vê obrigado a enfrentar o preconceito, dificuldades com a língua, além da saudade da família e da terra-mãe. “O espetáculo nasce numa sala do Sesc Ipiranga, ganha vida e cruza oceanos em sua segunda empreitada internacional, após o Festival de Teatro em Marrocos”, diz o ator mogiano, que também fez sucesso ao participar das apresentações do importante evento cultural marroquino.

Audiência

O coordenador da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento do Distrito Industrial do Taboão, deputado estadual Marcos Damásio (PR) encaminhou ofício ao Palácio dos Bandeirantes, na semana passada, solicitando uma audiência com o governador Geraldo Alckmin (PSDB, para voltar a discutir a abertura de acesso ao Taboão, na Rodovia Ayrton Senna. O documento foi assinado também pelos deputados André do Prado (PR), Gondim Teixeira (SD) e Estevam Galvão (DEM).

Estudos

Preparando-se para a série de palestras que deverá realizar, logo após o retorno do Caminho de Santiago, na Espanha, o ex-prefeito Marco Aurélio Bertaiolli (PSD) tem aproveitado o tempo disponível para estudar. Ele vem recebendo aulas particulares de Filosofia, Inglês e Português, além de atualização em Economia e outros temas.

“Maridródomo”

A agência Fiamini – Soluções em Comunicação, da jornalista Carla Fiamini, é a nova responsável pela assessoria de imprensa da G2 Construtora, de Suzano, que lançou, no final de semana, no Itaquá Garden Shopping, o Espaço G2, também chamado de “Maridródomo”. O local foi criado para que os maridos possam esperar confortavelmente pelas esposas enquanto elas vão às compras, uma tendência dos grandes centros comerciais. A construtora pertence ao empresário Douglas Felipe da Silva.

Internet

A criação da matéria “Ética e Práticas de Segurança na Internet”, obrigatória para alunos do ensino fundamental e médio nas escolas municipais está sendo proposta pelo vereador Jean Lopes (PC do B), por meio de projeto de lei. A matéria trataria da relação de crianças e jovens com a internet, por meio de celulares, tablets e computadores em geral, ensinando medidas de segurança para proteção contra roubos e exposição de informações pessoais, invasão de privacidade, regras de etiqueta digital nos ambientes digital e de trabalho.

Cotidiano



Frase

De fato, hoje e até onde a vista alcança, o PSDB só dispõe de um nome com chances de se impor como candidato do partido à eleição presidencial do próximo ano – Dória.

Ricardo Noblat, jornalista e autor do Blog do Noblat