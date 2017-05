Atlético repete erros dos três últimos jogos

Esportes

O Atlético Mogi, mais uma vez, deixou escapar o resultado positivo e segue sem vencer nas suas quatro primeiras partidas no Campeonato da Segunda Divisão. Após um bom primeiro tempo, o time não conseguiu segurar a vantagem na segunda etapa e perdeu, por 2 a 1, de virada, do São José. Não faltaram reclamações do elenco mogiano ao árbitro da partida, por ter permitido que uma jogada irregular terminasse no gol da vitória do elenco do Vale do Paraíba. O Time Azul já voltou ao batente ontem, visando o clássico com o União, no próximo domingo.

Com um gol logo nos minutos iniciais, com o zagueir Wellington, o Atlético passou a jogar com postura mais defensiva para aproveitar os contra-ataques. Bem posicionado na defesa, os mogianos nada permitiram ao rival no primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Atlético manteve o esquema da primeira etapa e buscava a famosa “uma bola” para sacramentar a vitória. O esquema deu certo até os 20 minutos, quando em jogada de bola parada o São José empatou com o zagueiro Cazu, aproveitando escanteio.

Mesmo com um jogador a menos – o lateral Maicon fora expulso aos 16 minutos – o São José virou o jogo em quatro minutos. Na jogada da linha de fundo, que culminou no tento de Juan, os jogadores do Atlético reclamaram que a bola ultrapassou a linha demarcatória do campo.

Nas reclamações dos jogadores do Atlético, o lateral Pablo acabou sendo expulso. Com a vantagem, foi a vez do São José recuar e aproveitar o contra ataque para ampliar o placar. Sem a mesma confiança de quando vencia por 1 a 0, o Atlético foi à frente no desespero, deixou a defesa aberta, mas não conseguiu o empate. (G.L.)