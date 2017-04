Atlético Mogi e União perdem novamente

Esportes, Futebol

O Atlético Mogi perdeu para o Grêmio Mauaense por 2 a 0 ontem, em pleno Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, em partida válida pela segunda rodada do Grupo 4 da Segunda Divisão do Campeonato Paulista. O resultado amplia a angústia do técnico Edinho Poá, que luta para esquecer o fiasco da campanha passada, quando o time somou apenas sete pontos em 14 partidas. Por outro lado, já em situação bem confortável, o Mauaense, invicto na competição, assumiu a liderança isolada do grupo, com seis pontos. O Atlético segue sem pontuar na sexta e penúltima posição, mas com um jogo a menos que os adversários. Os mogianos voltam a campo no próximo sábado, às 15h, também no Nogueirão, onde receberão o Manthiqueira.

Já o União, que também jogou ontem no Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, perdeu para o Manthiqueira por 1 a 0 e segue em sétimo e último colocado do Grupo 4, ainda sem pontos. Agora o time do técnico Paulo Mulle vai encarar o Jabaquara no próximo domingo, às 10 horas, em Santos.