Atlético faz três jogos em casa

Esportes

GERSON LOURENÇO

O Atlético Mogi encerra nesta quinta-feira (4) as atividades de preparação para o pega diante do São José, que abre a quinta rodada do primeiro turno do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Será o primeiro de uma série de três duelos consecutivos do Caçula da Cidade no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, na Vila Industrial. E a moçada do Time Azul quer aproveitar a sequência para dar a tão esperada arrancada no estadual e voltar a brigar por uma das quatro vagas do grupo 4 para a segunda fase da competição. Após o confronto com o clube do Vale do Paraíba, os mogianos vão fazer o clássico com o União e fecha diante do Jabaquara. “São três jogos para subir na classificação”, disse o zagueiro Roan, antes do treino de ontem no CER do Socorro.

Mais do que nunca, o Atlético necessita de resultados positivos. Tudo porque em três jogos no campeonato, o time mogiano foi superado em todos. O último revés foi em Santos, diante do estreante Real Cubatense, no último domingo.

Antes, as duas derrotas ocorreram dentro de casa – em pleno Nogueirão. Na estreia, o Time Azul perdeu do Mauaense, por 2 a 0, e na segunda rodada o placar bem negativo foi diante do Manthiqueira, por 5 a 0.

Mesmo com a derrota no último domingo, uma “luz no fim do túnel” apareceu para o Atlético. Segundo jogadores e o técnico Edinho Poá, a equipe pecou na hora das finalizações. “Criamos umas seis oportunidades de gols e não marcamos. O Real não desperdiçou. Poderíamos ter voltado com a vitória e não ‘matamos’ o jogo”, afirmou Poá.