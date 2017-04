Atlético estreia de olho no Mauaense

Esportes, Futebol

Diante de um dos times favoritos para avançar na segunda fase, o Atlético Mogi estréia hoje, às 15 horas, contra o Grêmio Mauaense no Campeonato Paulista da Segunda Divisão. E logo na primeira partida o time mogiano entra no campo do Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, na Vila Industrial, com a missão de iniciar sua campanha com o pédireito e para evitar que o rival dispare na liderança do grupo.

Além disso, o técnico Edinho Poá e seu elenco tentam melhorar o fiasco da campanha do ano passado, quando o Time Azul somou apenas sete pontos em 14 partidas.

Apesar de somente entrar em campo na segunda rodada, a direção do Atlético ainda não poderá contar com a sua força total na estreia. Nem todos os escolhidos do treinador para compor a equipe titular tiveram os seus registros oficializados na Federação Paulista de Futebol (FPF). O grupo enfrenta o mesmo problema das outras agremiações.

Poá vem há mais de um mês preparando o Atlético para o campeonato com treinos intercalados nos períodos da manhã ou tarde, no Centro Esportivo do Socorro.

De um grupo com mais de 50 jogadores, hoje Edinho dispõe de 17 para a linha e três goleiros. Desta forma, ele terá que definir mais oito atletas de outros 15 em teste para inscrever no campeonato, já que a Federação só permite o total de 28 inscritos.

Mesmo com as dificuldades, Edinho realizou muitos treinos técnicos e, como todos os torcedores, espera uma boa estreia. “Não dá para saber se terei todos. Mas trabalhamos e vamos pegar um time que já entrou no campeonato. Temos ainda, como vejo, esta desvantagem de ser estreia e em casa”, disse o técnico no treino da última quinta-feira, à tarde, no Socorro – o time mogiano ficou de fora da primeira rodada por que o rival Guaratinguetá desistiu da competição.

Uma estreia com resultado positivo é o ideal para o Atlético Mogi. Além de somar os três pontos e ficar entre os líderes, o time tem a chance de segurar o Mauá, que iniciou com vitória, por 3 a 1, de virada, sobre o Manthiqueira, em Mauá.

A vitória também vai melhorar, e muito o retrospecto do Atlético na história do Campeonato da Segunda Divisão. Das 12 edições realizadas – começou neste formato em 2005, o time mogiano tem nove participações.









Na temporada passada, o Time Azul somou apenas sete dos 42 pontos disputados. Campanha pior, só a de 2006, com seis pontos e com o mesmo número de partidas.

E bem distante da melhor campanha do Atlético, de 2007 e de 2010 – 22 pontos em 14 duelos. O ano de 2009 foi o que os mogianos somaram o maior número de pontos. Foram 29, mas em 24 partidas. (Gerson Lourenço)