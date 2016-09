Ativista que tirou a roupa em agência bancária é condenado

Comentários (0) QUADRO DESTAQUE Like



SILVIA CHIMELLO

O ativista Silvio Marques informou que vai ingressar com recurso em 2ª instância contra a sentença do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que o condenou a pagar multa por ter ficado apenas de cueca, após ter sido barrado na porta giratória na agência da Caixa Econômica Federal (CEF) da Rua Dr. Deodato Wertheimer, no Centro.

O incidente ocorreu em outubro de 2012, quando ele tentou entrar no local para abrir uma conta, mas foi impedido. Marques afirma que tirou a roupa depois de tirar todos os objetos de metal que carregava na ocasião. “Mesmo assim, os seguranças, que poderiam liberar a entrada destravando a porta com o controle que possuem, continuaram impedindo minha entrada para me constranger. Foi quando o sangue subiu à cabeça e acabei ficando só de cueca. Só queria provar que não estava levando nada de metal, mas mesmo assim não conseguia entrar na agência. Fui exposto ao ridículo”, relata.





Na ocasião, a Polícia Militar levou Marques ao 1º Distrito Policial, onde foi registrado termo circunstanciado. No documento, ele aparece como averiguado de “importunação ofensiva ao pudor”, uma contravenção penal. O processo penal faz parte do encaminhado pelo boletim de ocorrência.

O advogado dele, Rodrigo Mateus Santana Pinto Soares, explica que há testemunhas que comprovam que Marques não provocou algazarra e nem gritou, diferentemente do que foi falado pela gerente da agência, que fez a denúncia ao Ministério Público pedindo a abertura de processo criminal por “perturbação do trabalho ou sossego alheio”.

Marques foi notificado na última quinta-feira sobre a decisão do TJ no processo julgado pelo juiz Davi de Castro Pereira Rio, que o condenou a pagar multa de 1/30 do salário-mínimo por 10 dias, o que corresponde a R$ 300,00, reajustado desde a prática delituosa.

No recurso, o advogado disse que vai contestar a condenação prevista na Lei das Contravenções Penais, que prevê a sanção para quem perturba o trabalho ou sossego alheios com gritaria ou algazarra, conduta ruidosa, abusando de instrumentos sonoros, o que segundo ele, não aconteceu. “Temos provas de que meu cliente não estava gritando na agência e nem provocou tumulto. Ele só ficou de cueca para mostrar que não estava com metal”, frisou.

A CEF esclarece, por meio da Assessoria de Imprensa, que não irá se manifestar porque não faz parte do feito judicial mencionado. “Trata-se de ação criminal pública, tendo a Justiça Pública como autora, na qual independe da Caixa qualquer ato ou providência”, explicou a assessoria por telefone.