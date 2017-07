Atendimento a cadeirante

Artigos

Dori Boucault

Uma cadeirante que foi impedida de entrar em uma agência bancária, apesar de existir uma entrada para deficientes físicos, ganhou na Justiça o direito a uma indenização para compensar o constrangimento sofrido. Vale contar o caso para orientar as pessoas que, por ventura, passarem por situação semelhante.

De acordo com o que foi relatado, um dos funcionários teria dito que a entrada da cadeirante causaria transtornos e atrapalharia a rotina do estabelecimento, o que expôs a mulher a uma situação vexatória e humilhante.

A cadeirante só conseguiu entrar na agência depois que sua filha chegou ao local e criticou o tratamento dado pelos funcionários do banco.

Ao julgar o caso, o desembargador Sebastião César Evangelista disse que “o funcionário da ré não poderia agir da maneira que agiu com pessoa nenhuma, muito menos com cliente que possui deficiência física”, mantendo a condenação do banco ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à cadeirante.

De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (Fonte: Código de Defesa do Consumidor e Portal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina)

Dori Boucault é advogado especialista em Direitos do Consumidor do escritório LTSA Advogados