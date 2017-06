Atenção ao Cemitério

Editorial

Com 9,4 mil sepulturas, a maioria das mais antigas famílias de Mogi das Cruzes, o Cemitério São Salvador merece um olhar mais atento do poder público. Quando o vereador Otto Flores de Rezende (PR) pede a atenção à entrada principal, que possui escadas e dificulta o acesso de uma parte dos visitantes, ele toca num assunto necessário. O São Salvador demora a receber intervenções que melhorem as condições de acessibilidade a quem visita ou participa das cerimônias de sepultamento.

Um dos mais antigos de Mogi das Cruzes e da Região do Alto Tietê, essa é uma construção do século XIX, reconhecida pelo valor histórico, artístico, arquitetônico e, principalmente afetivo, para o mogiano e as famílias que possuem ali enterrados.

O local começou por volta de 1870. Uma certidão resgatada entre a documentação das Igrejas do Carmo, administrada Província Carmelitana Santo Elias, que possui nichos exclusivos no local, indica a realização de sepultamentos a partir de 1875. Mas outros relatos indicam que o “campo santo”, como era então chamado, teria começado a funcionar em 1867.

Estão enterrados no Cemitério São Salvador, membros das mais antigas famílias de Mogi das Cruzes e de milhares outras que, com o decorrer do tempo, passaram a viver na Cidade. Além de despertar o apelo afetivo do mogiano, o endereço merece atenção por abrigar um raríssimo acervo artístico e arquitetônico, com a presença de peças como bustos, estátuas, mausoléus e sepulturas que recontam a história de costumes e comportamentos dos últimos 250 anos.

O Cemitério São Salvador, de responsabilidade da Prefeitura de Mogi, demora a ser alvo de um processo de adaptação aos códigos atuais de acessibilidade e mobilidade. Cadeirantes e pessoas com alguma restrição motora têm sérias dificuldades para acompanhar os enterros e visitas aos entes falecidos. Esses problemas foram observados durante a Festa do Divino, quando milhares de pessoas acompanharam a tradicional missa celebrada no local, durante uma das alvoradas.

Essa é uma demanda de interesse de todos e pouco lembrada pelos administradores. Além de planejar o melhoramento do acesso principal, seria interessante aproveitar a ocasião bem lembrada pela Câmara para restaurar o portão lateral, existente ao lado da portaria principal, uma pendência diversas vezes cobrada por este jornal.