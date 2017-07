Atenção à saúde mental

Editorial

Até setembro, os municípios da Região do Alto Tietê terão de se preparar para assumir um novo serviço público no setor de psiquiatria, um segmento da saúde historicamente nevrálgico, marcado por dificuldades técnicas e financeiras para o atendimento aos portadores de doenças mentais. Aliado a isso, a saúde mental enfrenta o crescimento da demanda por atendimento e a falta de interesse pela carreira médica e acadêmica nessa especialidade médica.

É nesse cenário que uma vitória da política antimanicomial brasileira avança e está próxima de dar mais um definitivo passo para o fim dos hospitais psiquiátricos, em regimes impróprios para o tratamento.

Dentro de dois meses, o Estado de São Paulo desativa as unidades ainda em funcionamento, e as cidades de origem dos pacientes internados terão de recebê-los.

No caso do Alto Tietê, de acordo com a Câmara Técnica de Saúde do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), 61 pacientes estão em serviços hospitalares, sendo 31 internados em instituições de Sorocaba, a serem fechadas até setembro.

Numa medida acordada pelo Governo do Estado e o Ministério Público Federal, as cidades de onde esses pacientes terão de assumir esse serviço, com a implantação de Residências Terapêuticas (RTs).

Diante de medidas dessa natureza, o Condemat tem exercido um papel fundamental no alinhamento de ações regionais para solucionar problemas de interesse regional, como esse que diz respeito a uma obrigação do poder público, num assunto de alta especificidade.

A articulação regionalizada caminha para a criação de cinco (RTs) em Guarulhos, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Suzano, município que poderá absorver moradores de Arujá, Biritiba Mirim, Poá, Salesópolis e Santa Isabel.

Esse modelo, de atuação conjunta, é o melhor caminho para a resolução dessa demanda, que objetiva melhorar a qualidade de assistência a esses pacientes, muitas vezes, abandonados pelos familiares por razões diversas, como a falta de estrutura financeira e emocional para cuidar de quem possui essas enfermidades.

Juntas, as prefeituras poderão superar os problemas que fatalmente aparecerão: hoje a falta de psiquiatras é uma gravíssima realidade na Saúde Mental.

Por fim, essa política exigirá dos prefeitos, principalmente, outros passos, como a instalação dos Caps (Centros de Atendimento Psicossocial), exigidos para que os recursos federais destinados à saúde mental sejam liberados.