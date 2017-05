Associação ajuda pms aposentados

QUADRO DESTAQUE

DARWIN VALENTE

Assegurar maior convívio social, proporcionar atividades recreativas, além de ajuda material e psicológica a policiais militares aposentados ou inativos de Mogi das Cruzes são alguns dos objetivos da Associação dos Veteranos Unidos Militares Paulistas (Avump), criada na Cidade, em abril do ano passado, a partir de um grupo formado por meio do aplicativo WhatsApp.

Durante o primeiro ano de atividades, a Avump já promoveu diversos encontros para reunir os policiais que estão fora das atividades profissionais, assim como realizou inúmeras visitas a muitos deles que apresentam problemas de locomoção, por terem sido feridos em ação, e a outros, com dificuldades de reativar a relação com a comunidade em geral, após permanecerem durante um longo tempo exercendo as atividades policiais.

Bastou só algum tempo neste trabalho para que os dirigentes da entidade pudessem confirmar, na prática, aquilo que eles, de alguma forma, já tinham ideia que existisse: um grande número de policiais que passa por sérias dificuldades, em razão dos salários, muitas vezes insuficientes para manter a família, comprar medicamentos e suprir outras necessidades. Muitos deles se fecham em casa, enfrentando problemas psicológicos, como a depressão, mal bastante comum entre os que deixam o trabalho da ativa.

Em visitas aos antigos companheiros, dirigentes encontraram ainda muitos colegas com dificuldades de locomoção em razão de sequelas de antigos ferimentos. Ou em razão de problemas que vieram a enfrentar após a transferência para a reserva.

A Avumc tem buscado não só conforto psicológico para esses policiais, como equipamentos fisioterapêuticos que ajudem os antigos colegas e familiares a enfrentar tais dificuldades.

Com a ajuda de uma metalúrgica, a entidade conseguiu montar um equipamento que auxilia um antigo policial da Banda do 17º Batalhão, que ficou paraplégico após uma mal sucedida cirurgia de coluna, realizada no hospital da corporação, a fazer exercícios e a ser transferido da cadeira de rodas para a cama e vice-versa.

Segundo cálculos extraoficiais da entidade, na Cidade existem cerca de 500 policiais militares da reserva que necessitam do apoio da Avump, segundo avaliações preliminares dos dirigentes.

No aplicativo

A ideia de se criar uma entidade de apoio aos aposentados e inativos da PM nasceu da iniciativa de Luciano Cassola de Almeida, que chegou a formar um grupo de antigos policiais com a ajuda do aplicativo WhatsApp, no telefone celular. À medida que os primeiros contatos iam sendo feitos, Cassola e amigos decidiram que era chegada a hora de se criar uma associação para iniciar um trabalho mais concreto junto aos companheiros necessitados.









Nasceu daí a Associação dos Veteranos Unidos Militares Paulista, que tem Cassola como seu primeiro presidente. Ao contrário de outras entidades semelhantes, ele e seus companheiros de diretoria nada recebem pelo trabalho e de cada um dos 125 atuais associados é cobrada uma mensalidade de R$ 30,00 para ajudar na manutenção da sede, à Rua Otto Unger, 120, no Centro, e cobrir outras despesas, como a aquisição de fraldas geriátricas, aparelhos para mobilidade, ou organização de eventos para reunir os policiais de reserva.

“Muitos desses policiais não necessitam de uma cadeira de rodas, nem de equipamentos para fisioterapia: mas precisam de apoio moral, de uma conversa, um abraço amigo. São pessoas que se tornaram isoladas após a aposentadoria e que vivem apenas de lembranças do passado e dos amigos”, afirma o presidente Cassola, que já organizou um grupo dentro da Avump somente para visitar antigos policiais, em especial o que se encontram paraplégicos ou tetraplégicos, em suas casas.

Outro objetivo da Avump é conseguir um psicólogo para atuar junto com a entidade para melhorar o relacionamento de muitos companheiros de farda, hoje isolados junto com as respectivas famílias.

A Avump já oferece os serviços de assessoria jurídica, por meio do tesoureiro da entidade, Mauro Monteiro, que é advogado e atende às quintas-feiras, na sede da Associação.

Entre as metas do grupo está a aquisição de um veículo para ser usado como ambulância e conduzir os necessitados para consultas médicas e afins.

O grupo também espera maior participação do pessoal da ativa na entidade, pois como diz o presidente Cassola, “eles serão os futuros dirigentes da Avump”. Um exemplo disso é participação do oficial Marcos Paulo, do 17º Batalhão, no cargo de vice-presidente da entidade.

Segundo Valdir da Rocha, secretário da Avump, espera-se também a participação de voluntários que possam ajudar, de alguma forma, o trabalho junto aos aposentados e inativos e na organização dos eventos promovidos na Cidade como a feijoada realizada no Bairro do Oropó, ou a festa junina que está sendo preparada para o próximo mês, ainda sem data para acontecer.

O conselheiro José Vicente da Silva lembra que as atividades da Avump podem ser acompanhadas pelo Facebook, inclusive suas campanhas, como as que ajudaram a menina Isabele e o garotos Lucas, que precisavam de ajuda financeira para tratamento médico.