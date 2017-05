Assistência técnica I

Artigos

Dori Boucault

Às vezes temos um produto que apresenta problema. Nesse caso, é comum procurarmos por uma assistência técnica para realizar o reparo.

Confira algumas orientações para que uma eventual decepção com o produto quebrado não se torne u ma dor de cabeça ainda maior por causa de um serviço mal executado:

Exija um orçamento prévio. Neste documento deve constar o máximo de informações sobre o serviço a ser executado , dentre elas: o valor a ser cobrado pela mão de obra; peças ou equipamentos que serão utilizados para o reparo; condições de pagamento; data de início e término do serviço e dados do fornecedor (endereço, telefone, CNPJ, etc.).

É essencial que as informações do orçamento esteja em uma linguagem de fácil entendimento, e em caso de dúvida, questionar o fornecedor. Não assine nada se discordar ou não compreender completamente o que está especificado.

A elaboração do orçamento só pode ser cobrada se o consumidor for informado de maneira clara, precisa e de forma antecipada. Porém, se o produto estiver dentro do prazo da garantia legal (90 dias), não pode haver nenhum custo.

Na garantia contratual (concedida pelo fabricante), uma eventual cobrança do orçamento ou de frete para envio do produto para a assistência autorizada, só poderá ocorrer se tal condição estiver estipulada no certificado de garantia.

Feito o orçamento, o serviço só pode ser iniciado após a autorização do consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) diz, no artigo 40, o fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços. (Fonte: CDC e Fundação Procon/SP)

Dori Boucault é advogado especialista em Direitos do Consumidor do escritório LTSA Advogados