Assim começa

Editorial

A Praça Francisca Souza Mello Cardoso, no Parque Monte Líbano, começa a se firmar como um ponto de atração de jovens que marcam encontros pela internet e se reúnem ao som da música alta e da bebida. Páginas na internet dão conta dos encontros marcados no local.

Antes de mais nada, o jovem pode se reunir onde e a hora que quiser no espaço público – o jovem apenas, não, qualquer pessoa, desde que não fira as normas primeiras da boa convivência social, do respeito ao outro.

Desde a ágora grega, onde os cidadãos se reuniam para praticar a democracia em espaços próximos dos grandes mercados, a função social da praça é promover o convívio, a integração e o lazer da comunidade onde está inserida.

A praça é de todos para que todos possam dela desfrutar em condição de igualdade. Não é dessa ou daquela parcela da população, e muito menos desse ou daquele grupo de jovens que desvirtue a sua função pública.

A praça não é banheiro público, nem casa de espetáculo a céu aberto [aliás, casa de espetáculo fechada também não pode exceder nos decibéis estabelecidos pela lei]. Som alto é proibido, e só será coibido com a punição e a fiscalização. Os elementos construtivos de uma praça não podem servir ao vandalismo.

Tem toda razão de reclamarem os moradores da Praça Francisca de Souza Mello Freire, que estão vendo uma situação, vivida em outros locais, como o Nova Mogilar e a Praça Norival Tavares (um pouco mais no passado) e o entorno das praças do Carmo e Coronel Almeida, como esse jornal tem mostrado há algumas semanas.

Começa com um pequeno encontro hoje, um carro com som mais alto amanhã, a criação de espaços urbanos que se tornam problemáticos, especialmente nos tempos conhecidos pela descentralização das “cracolândias”.

As nossas praças não podem ser pontos de consumo e venda de drogas. Essa é uma situação que só poderá ser controlada apenas pela presença de três atores: a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Municipal, a quem cabe a fiscalização da Lei do Silêncio e a preservação do patrimônio público. Onde há o estimulo ao consumo de bebidas e drogas, há um traficante para ofertá-las.

Esse nosso alerta vale para as demais praças desprotegidas nos finais de semana onde moradores e comerciantes anotam o comportamento de uma parte dos frequentadores pelos pinos de cocaína e os litros de bebidas baratas encontrados nas manhãs seguintes ao final de semana.