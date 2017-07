Artigos

Olavo Câmara

“Escuta bela filha do amor, as instruções da prudência e permite que os preceitos do amor e da verdade penetrem profundamente em seu coração. A partir daí os encantos da tua mente te farão brilhar e haverá elegância as tuas formas. Uma verdadeira mãe se torna uma mansão de bondade. Ela preside a casa, toma conta da família e aponta os caminhos para o bem”. (Do livro Em Vos Confio da Ordem Rosacruz). O que é uma mulher para a sociedade? Acaso não é aquela que gera a vida em seu ventre e se apresenta como uma Santa disposta a educar os filhos? Há homens que além de doentes e psicopatas se tornam assassinos de mulheres, de esposas e de namoradas.

A violência vem aumentando a cada momento. Parece que a implantação da Lei Maria da Penha fez aumentar os assassinatos. Caras mulheres! Antes de se casarem, “juntar os trapos” ou mesmo partir para uma união estável, conheça profundamente o seu parceiro e não se envolva em uma relação “precoce”. Há homens que se parecem mais com animais irracionais. Para conquistar uma mulher, o cidadão se apresenta e demonstra lealdade, bondade e gentilezas durante o namoro, mas após realizar o seu intento, se torna cruel, frio e violento. É bom lembrar o que diziam os mais experientes: “para se conhecer bem uma pessoa é preciso comer dois sacos de sal ou de feijão juntos”.

Não tenha medo mulher, denuncie os violentos, fuja de casa e busque abrigo seja onde for. E quanto a vós autoridades, façam projetos e criem condições para ocultar e defender mulheres ameaçadas que acreditavam que os parceiros lhe trariam felicidade e um belo lar. Em última análise, se o caso, reaja e esteja pronta para praticar legítima defesa, defendendo a sua vida e a dos seus filhos. A partir daí se prepare para uma nova vida e não se entregue a qualquer um. As mais jovens e adolescentes não devem marcar encontro com qualquer um que navega pela Internet e redes sociais. Cuidado com os relacionamentos precoces.

Mesmo conhecendo as pessoas seja precavida, pois, em uma fração de segundo poderá revelar a sua verdadeira personalidade e cometer as maiores barbaridades. Aos homens covardes e assassinos, deixamos registrado um lembrete: Há no globo terrestre bilhões de habitantes, dos quais, mais da metade são mulheres. É possível encontrar mulheres de todos os tipos.

Aos estupradores, fica uma sugestão: “aplicar injeções nos seus cérebros para torná-los impotentes ou castrá-los”.

Olavo Câmara é advogado, professor, mestre e doutor em Direito e Política.