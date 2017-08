Assalto a padaria em Itaquaquecetuba termina com um morte e cinco presos

Policia

LAÉRCIO RIBEIRO

O roubo praticado por uma quadrilha, na noite desta segunda-feira, foi frustrada diante da reação imediata da Polícia Militar, em Itaquaquecetuba. Um dos bandidos, Gustavo Dias da Costa Almeida, de 23 anos, morreu ao trocar tiros com policiais, do 35ºBPM/, após receber dois tiros no peito; já outros cinco comparsas foram capturados. São eles: Gean Lúcio da Silva Guedes de 22 anos, Augusto Ramos de Macedo, de 18 anos, João Carlos Dias Coutinho, de 22 anos, José Luiz Honorato Macedo, de 28 anos, e João Carlos da Silva Coutinho, de 22 anos.

O grupo armado com uma pistola automática desembarcou de uma Kombi do pai do criminoso Augusto Ramos e invadiu a padaria Doce de Leite, na Rua Dos Estudantes, no Jardim Itaquá. O comerciante Mário Joaquim dos Santos, de 61 anos, foi rendido assim como os seus empregados e clientes. Ele teve roubado a sua aliança e o relógio, já recuperados nas buscas. A quadrilha ainda tentou levar a sua Fiat Fiorino e algumas mercadorias. O bandido José Luiz Honorato recebeu benefício do “Dia dos Pais” e deveria retornar ontem, à Penitenciária de Tremembé, onde cumpre pena por roubo. O bando já tinha antecedentes criminais e é suspeito de outros assaltos.