Assaltantes tentam roubar banco no Centro de Mogi

Policia

LAÉRCIO RIBEIRO

O delegado Argentino da Silva Coqueiro, titular do Distrito Central, encaminhará nesta quinta-feira (9) à Delegacia de Roubos a Bancos, do DEIC (Departamento Estadual de Combate ao Crime Organizado), em São Paulo, o inquérito que ele mandou instaurar ontem sobre o assalto praticado na noite desta terça-feira por três bandidos na agência do Banco Santander, na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 649, no Centro de Mogi.

Segundo ele explicou, o expediente foi encerrado mais cedo e, às 18h20 de terça-feira, três criminosos armados renderam dois vigias na porta e ingressaram no banco. Um deles apontou uma arma para a cabeça do gerente Edson Alves da Silva, de 37 anos.

Além dele, o trio ameaçou de morte os vigilantes da empresa Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda, Fabrício Corrêa de Castro, de 35 anos, e Eduardo Fernandes, de 44 anos, assim como uma funcionária de uma empresa prestadora de serviços.

O gerente Edson explicou que não tinha condições de abrir o cofre e até estendeu as suas mãos no equipamento, mas deu código errado, já que o sistema de biometria é destinado a bancários da tesouraria. O trio ficou frustrado e fugiu levando três celulares e dois revólveres dos vigias. Ninguém ficou ferido.

Antes de irem embora, os assaltantes aterrorizaram as vítimas, obrigando-as a permanecerem na agência, dentro do banheiro, por uma hora. Somente então o gerente Edson chamou a Polícia Militar. Ontem, a Polícia Civil não tinha informações se o trio reside na Região ou em outra cidade como a Capital.