As virtudes de um sistema secular

Artigos

Rafael Sampaio

Como a cada dia fica mais complexa e demanda maior volume de recursos utilizar a publicidade como instrumento de valorização de marcas e ativação de negócios, tem havido um forte estímulo e indução à experimentação de novas fórmulas e sistemas heterodoxos.

Os reveses de ambiciosas abordagens e campanhas que se auto-classificam como revolucionárias, os evidentes inúmeros e graves problemas que se abateram sobre o universo digital e a frustração de expectativas de anunciantes que apostaram nessas “inovações” explicitam a propriedade e tempestividade da reflexão sobre o que está e não está funcionando e o porquê disso.

Algumas dessas “novidades” têm lógica e virtudes. Não para substituir, mas sim justamente para evoluir, incrementar, renovar e manter atual o sistema e suas práticas.

Mas a realidade é que a salvação está dentro do sistema e não fora dele, pois há um alentado elenco de virtudes em um sistema que em sua essência foi definido há um pouco mais de um século.

O back to the basics, a volta ao essencial, é imperativo, pois apesar de tantas novas e sofisticadas alternativas, o básico tem se revelado mais relevante do que nunca.

Anunciantes têm que anunciar, ou seja, saber como utilizar em seu benefício e com maestria os veículos disponíveis e não cair na tentação improdutiva de tentar criar sua própria mídia e desenvolver eles mesmos suas mensagens comerciais.

Veículos têm a desafiante tarefa de estruturar conteúdos e formatos com poder de conquistar audiência e serem respeitados e admirados pelas pessoas.

Agências têm que executar de forma mágica a combinação de arte e ciência capaz de fazer anúncios e comerciais serem atrativos, convincentes e eficientes.

Não se advoga a cristalização de técnicas e práticas antigas e a rejeição ao novo e à tecnologia, pois as mudanças são imperiosas e a tecnologia é um admirável mundo novo que estamos todos descobrindo e dominando. O que se deve ressaltar é que essa evolução tem que acontecer “dentro” do sistema e não fora dele.









Essa virtuose das partes do sistema tende a ser maior quanto mais se valorizar a especificidade e foco de cada uma, não caindo na tentação pueril de invadir o campo de competência e responsabilidade dos demais.

Rafael Sampaio é consultor em marketing e propaganda