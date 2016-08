As primeiras renúncias após início da campanha

Comentários (0) Informação Like

Conforme esta coluna havia antecipado no último domingo, as dificuldades impostas pela atual campanha aos candidatos, especialmente a vereador, estão causando as primeiras desistências, como revela a Justiça Eleitoral. Numa fase em que as candidaturas ainda estão sendo analisadas pelos tribunais eleitorais, entre os candidatos mogianos às 23 vagas da Câmara, pelo menos cinco deles já oficializaram a desistência e estão definitivamente fora da campanha. Um dos que renunciaram à candidatura é o atual vereador Roberto Valença Lima (PMDB), que já havia anunciado que não iria mais se candidatar à reeleição, mas que, mesmo assim, apareceu na lista dos concorrentes peemedebistas à Câmara de Mogi. A princípio, o fato chegou a causar surpresa, até que o presidente do partido, o também vereador Mauro Araújo, alegou que a presença de Valença na lista visava “guardar vaga” a algum postulante que, porventura, aparecesse de última hora. Pelo visto, não apareceu. Valença, que viveu momentos conturbados em seu atual mandato, com o forte barulho ocorrido eu gabinete, que ele atribuiu a uma inocente bombinha de festa junina, mas que os comentários diziam ter sido de um tiro. Além dele, já desistiram das respectivas candidaturas as integrantes do PC do B, Andreia Felix e Juliana Marques. Do PSDC também renunciaram Reginaldo Barros Vicente, o Régis, e José Ricardo da Silva, o Ricardo Porteiro. E a julgar pelos comentários que circulam nos meios políticos locais, não será surpresa para esta coluna se novos concorrentes vierem a desistir da disputa. As dificuldades para se levar adiante uma campanha em tempos de dinheiro curto ainda podem causar novas baixas. Vale esperar e conferir.

Deferidos

Os candidatos a vereador José Bispo dos Santos, Mauro Araújo e Geraldo Tomaz Augusto (PMDB), Chico Bezerra (PSB) foram os primeiros a terem suas candidaturas deferidas pela Justiça Eleitoral. Os demais continuam aguardando a avaliação e o consequente julgamento.

Força política

O ex-presidente Lula (PT), num intervalo do depoimento de Dilma Rousseff (PT), foi atrás do ex-deputado federal Valdemar Costa Neto (PR), tentando conseguir o voto do líder republicano, senador Wellington Fagundes (MT), que aparecia como indeciso no placar do Estadão. Os outros três representantes do partido no Senado Federal, Vicentinho Alves (TO), Cidinho Santos (MT) e Magno Malta (ES) já haviam se mostrado favoráveis ao impeachment.





Acidente

Um termo de ajustamento de conduta (TAC) foi firmado pela empresa União do Litoral Transporte e Turismo com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Nele, a empresa proprietária do ônibus que se acidentou na Mogi-Bertioga, em 8 de junho, deixando 18 mortos, se compromete a pagar indenizações e assistência médica aos 17 sobreviventes e a parentes dos que morreram. Com o TAC, a empresa aguarda a adesão dos envolvidos para evitar ações na Justiça. A União do Litoral vai aplicar mais R$ 80 mil na reforma de uma creche em São Sebastião, onde reside a maioria das vítimas.

Cotidiano



Frase

Vencer na política não é tudo: é a única coisa.

Richard Nixon (1913-1994), foi o 37º presidente norte-americano e o único a renunciar ao mandato após o escândalo Watergate