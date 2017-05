As eleições e prováveis mudanças de partidos

Informação

À medida que se aproximam as eleições proporcionais e majoritárias de 2018, cresce a expectativa sobre virtuais mudanças de partido que, certamente, irão de acontecer até um ano antes do pleito, quando termina o prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para tais alterações. Nos meios políticos da Cidade já são feitas apostas sobre os virtuais candidatos que terão de buscar novas agremiações, em virtude das presenças de alguns deles dentro de uma mesma legenda. O PSDB é um exemplo disso. Lá estão filiados o secretário de Saúde, Teo Cusatis, e o vereador Claudio Miyake, dois prováveis candidatos a deputado estadual. Como Miyake está há mais tempo na legenda, há quem aposte na saída de Cusatis para retornar à sua antiga legenda, o PSD, de onde saiu, antes das eleições passadas, quando o então prefeito Marco Bertaiolli (PSD), articulava para lançar candidatos à Prefeitura. Mas como Cusatis irá para o PSD, se lá já existe outro virtual candidato a deputado estadual, o ex-vereador e atual vice-prefeito de Mogi, Juliano Abe? O PR também deixa de ser opção, pois lá já existem dois candidatos à reeleição praticamente certos: os atuais deputados estaduais Marcos Damásio e André do Prado. O futuro partidário de Cusatis, pelo menos por enquanto, continua indefinido. Outro choque de possíveis candidaturas pode acabar acontecendo dentro do PSD, caso o ex-prefeito Junji Abe assuma o lugar de deputado federal, que deverá ser deixado por Paulo Maluf (PP), seu companheiro de coligação. Se chegar à Câmara dos Deputados, Junji será virtual candidato à reeleição e acabará batendo de frente, dentro da legenda, com outro ex-prefeito, Marco Bertaiolli, que já anunciou sua disposição de concorrer a deputado federal nas futuras eleições. Caso isso ocorra, haverá o que se costuma chamar de “briga de cachorro grande”, pois Junji estará investido no mandato, enquanto Bertaiolli mantém inegável força junto ao presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. O que surge de tudo isso é outra enorme interrogação, que só reforça o interesse pelas apostas que são feitas entre os observadores políticos da Cidade. Pelo visto, antes de buscar os votos dos eleitores, alguns candidatos terão de mostrar sua força dentro da própria legenda. Ou tentar se acomodar e algum outro partido, desde já, para não correrem o risco de ficar de fora da próxima e já emocionante disputa.

Aperto

Há quem aposte que a corrida pelo cargo de presidente da Câmara Municipal, neste final de ano, não será mais tão intensa quanto em períodos anteriores. Tudo por conta das exigências que o ocupante do cargo vem sendo obrigado a enfrentar. Cobranças do Tribunal de Contas e do Ministério Público estão se tornando cada vez mais frequentes, tirando o presidente de uma zona de conforto que era marca registrada do cargo, até tempos atrás. Em tempos de Lava Jato, tudo está mudando de figura.

Encontro

Integrantes da bancada do PSDB na Câmara Municipal de Mogi deverão se reunir durante esta semana para discutir a participação do partido nas próximas eleições. Claudio Miyake, Cuco Pereira, Pedro Komura e Mauro Margarido vão trocar informações e alinhar uma posição em relação ao pleito. Certamente, de apoio a Miyake, virtual candidato a deputado estadual pelo partido.

Decano

Com oito mandatos em sequência, o vereador tucano Pedro Komura é o atual decano da Câmara Municipal, após a saída de Olimpio Tomiyama, que ocupava o posto até o ano passado. Atrás de Komura, aparecem Antonio Lino (PSD), Taubaté Guimarães (PMDB) e Cuco Pereira (PSDB), com sete mandatos cada um. Cuco seria o mais antigo, não tivesse deixado o Legislativo por oito anos para ser vice-prefeito ao lado de Marco Bertaiolli.

Caminhante

Em meio a paisagens e cenários extasiantes, o ex-prefeito Marco Bertaiolli continua realizando sua peregrinação pelo Caminho da Santiago de Compostela, na Espanha. “Completei 200 km de caminhada, hoje. Agora só faltam 600 km”, disse ele, bem humorado, em mensagem para a coluna, no final da tarde da última sexta-feira.

Cotidiano



Frase

A justiça pode irritar porque é precária. A verdade não se impacienta porque é eterna.

Rui Barbosa(1849-1923), jurista, político, diplomata, escritor, filólogo, tradutor, orador brasileiro