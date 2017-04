As dez pragas do Brasil

Artigos

João Anatalino

No Brasil existem muitas pragas, mas para que ninguém diga que sou terrorista, listo apenas dez: partidos políticos, sindicatos, legislação trabalhista, burocracia, sistema de saúde, sistema de ensino, igrejas evangélicas alternativas, torcidas organizadas, pichadores e as empreiteiras de obras públicas.

Não vou falar das torcidas organizadas, porque já escrevi bastante a respeito. Cada vez que vejo essa turma de marginais começo a pensar que o Bolsonaro tem razão. Os pichadores estão nesse mesmo esquema. Deviam estar todos na cadeia.

Na burocracia do nosso sistema judiciário e administrativo já cansei de meter o pau. São sistemas que valoram mais a mecânica do processo do que o valor moral e ético da lei. Criticar a saúde em nosso país também já cansou. Fui provedor de uma Santa Casa de Misericórdia e sei o quanto de podridão e safadeza existe por trás de um sistema que gasta 15 % do orçamento público e deixa milhões de pessoas morrerem nas filas dos hospitais, por conta mazelas que ocorrem nos bastidores.

Do nosso sistema de ensino, o que posso dizer? Já fui professor. Sei o quanto sofrem os nossos professores por não poderem praticar sua profissão como gostariam e o quanto os alunos são prejudicados pelas deficiências do sistema.

Da legislação trabalhista o que posso dizer é que ela serve mais para enriquecer advogados chicaneiros, que entopem os tribunais com milhões de processos, muitas vezes sem a menor fundamentação, só para fazer acordos que, no fim, beneficiam mais a eles mesmos do que aos trabalhadores.

Quanto aos partidos políticos, só no Congresso existem 27 siglas lá representadas. Todo mundo quer fundar partido político. É um grande negócio. No Brasil só há dois negócios tão bons quanto esse: fundar sindicato e abrir igreja evangélica. Estas últimas vivem de enganar trouxa para enriquecer malandros. Ou de eleger deputado corrupto. Já os sindicatos são um cancro do nosso sistema econômico. Hoje são mais de 15.000 entidades sindicais no país, sustentando milhares de vagabundos.

E por fim as empreiteiras de obras públicas, as verdadeiras donas do país. Compram presidentes, senadores, deputados, governadores, juízes, sindicatos e até índios. A Odebrecht, por exemplo, é o maior partido do Brasil.

O Brasil sofre com todas essas pragas. Elas não foram mandadas por um Deus irado, como castigo pela tirania de um faraó. Os egípcios se livraram das pragas expulsando os israelitas do Vale do Nilo. Nós só nos livraremos das nossas com reformas verdadeiras, que eliminem esses cancros da nossa vida econômica, social e política.

João Anatalino é escritor