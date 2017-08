As chances de Bolsonaro e Lula

Artigos

A fatura que a República tira de seus ismos – grupismo, mandonismo, caciquismo, nepotismo, individualismo, fisiologismo – cresce exponencialmente com o acirramento da crise política, propiciando especulações e versões sobre o campeonato eleitoral de 2018. A essa altura, já há quem veja Jair Bolsonaro e Luiz Inácio na chegada ao pódio.

Bolsonaro só será candidato em cenário de caos político, com expansão da insegurança coletiva e clamor social sob slogans do tipo: “bandido na cadeia”, “bandido bom é bandido morto”. Abandonaria alternativas mais viáveis de uma candidatura majoritária no Rio de Janeiro (governo ou senado) e mesmo a continuidade como representante na Câmara Federal por uma opção cheia de riscos? Pela hipótese mais benevolente: tem chances mínimas de alcançar vitória.

O espaço habitado por imensos contingentes das classes médias (A, B e C), cuja forte expressão gera impactos para cima e para baixo, é o mais largo da pirâmide social.

Essa orquestra entoa o hino progressista. Pode, até, abrigar aqui e ali um ou outro nicho mais conservador, mas suas maiores fatias defendem os avanços civilizatórios e os valores democráticos. Não há hipótese de que esse poderoso grupamento seja atraído pela metralhadora que é Jair Bolsonaro.

Da mesma forma, o rolo compressor das classes médias vencerá o bastião de Luiz Inácio. O lulismo está em decadência. Não se pode dizer, porém, que o ex-metalúrgico está nocauteado. Continuará a receber a votação da militância e de camadas das margens sociais, principalmente na região Nordeste. Lula é exímio na arte de mistificar. A condição de vítima aumentará seu quinhão de votos, mas não a ponto de fazê-lo subir ao pódio.

É muito pouco viável o encontro dos extremos, Bolsonaro e Lula, na encruzilhada eleitoral de outubro de 2018. A lógica aponta que perfis menos polêmicos, mais afeitos ao diálogo e, sobretudo, não flagrados em escândalos, devem ganhar a preferência do eleitorado.

As estruturas partidárias tendem a escolher candidatos entre seus integrantes. Mas não há lideranças capazes de construir consensos. O que se vê é a formação de alas no PMDB, PSDB, PT e em siglas menores. Algum consenso pode se dar na esfera de siglas como Rede Sustentabilidade e PDT.

Em suma, as águas que correrão em 2018 estão longe de desembocar no oceano. Gregos e troianos vão ter de esperar muito para saber que rumo tomará a pororoca.

Gaudêncio Torquato, jornalista, é professor titular da USP, consultor político e de comunicação Twitter@gaudtorquato