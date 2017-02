Artistas plásticos com obras rejeitadas expõem na Livraria Boigy

Caderno A - Capa

LUCAS MELONI

Certa vez o jornalista Oscar D´Ambrósio, mestre em Artes pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) e autor do livro “Os Pincéis de Deus: Vida e Obra do Autor Naïf Waldomiro de Deus”, escreveu que o estilo naïf “é tipicamente brasileiro e está vinculado à arte popular nacional, mas ainda não é valorizado internamente”. Se observado o movimento de alguns representantes da arte ingênua – como o gênero é chamado – é possível dizer que a análise feita está correta. O tipo de arte, aliás, passa por mudanças. Algumas delas, como a busca por elementos contemporâneos – num estilo que sempre retratou o passado – são alvos de críticas de autores de Mogi das Cruzes e de várias partes do Brasil. Artistas plásticos com obras rejeitadas pela curadoria da Bienal Naïfs de Piracicaba, que aconteceu no ano passado, terão os trabalhos expostos, a partir do dia 18 deste mês, sábado da semana que vem, na 1ª Mostra dos Recusados, organizado pelo grupo Frontispício, na Livraria Boigy, no Centro.

O evento surgiu como uma reação por causa da rejeição às duas centenas de artistas adeptos ao estilo que não participaram da última edição do evento em Piracicaba (SP). Artistas ouvidos por O Diário, que já participaram em edições anteriores, disseram que os critérios para avaliação das obras mudaram. A curadoria da Bienal passou a exigir obras mais contemporâneas, um pedido que traz um contrassenso já que o naïf, por essência, recorta cenários e espaços longe do momento do atual.

“Os artistas tiveram as obras recusadas porque a organização preferiu obras contemporâneas e abstratas. Nós sabemos que não há contemporaneidade e abstracionismo na criação naïf. Foram quase 250 artistas rejeitados. Estamos trazendo cerca de 100 obras para cá. É um protesto diferente”, comentou Zeti Muniz, um dos idealizadores do Frontispício. A curadoria será dele e de Enzo Ferrara.

“Cada artista naïf é um mundo a parte e mesmo assim existe um diálogo entre toda a produção, diálogo pelos temas, cores e técnicas”, disse Ferrara, integrante do grupo. As mudanças, ocorridas na 16ª Bienal Naïfs, no Sesc Piracicaba, provocou uma série de protestos pelo País. Em Mogi, chega como a Mostra dos Recusados. Até artistas que não tiveram obras rejeitadas na edição passada concordam com o movimento, caso da artista plástica Ana Denise Souza, de Aracaju (SE), que esteve por aqui em 2016. “A Bienal é naif e está perdendo totalmente o conceito ao incluir a contemporaneidade dentro do salão. Não estive lá na abertura, mas vi vídeos e fiquei decepcionada com a mistura de obras do naïf. A mistura acabou colocando o estilo para baixo”, declarou a O Diário.

Há obras de artistas mogianos e de Erlei Perera, Willi de Carvalho, Ângela Rosa, João do Rosário que representam Minas Gerais; Ângela Gomes e Shila Joaquim – Espírito Santo; Adriano Dias – Paraíba; Ariânio Alves – Ceará; Gerson Lima – Bahia; Helena Vasconcelos e Waldomiro de Deus – Goiás; Helena Rodrigues – Rio de Janeiro; Carmézia Emiliano – Roraima; Efigênia Rolim – Paraná.

Para este evento, a artista Thiê traz duas obras que participaram, em 2016, da 12ª Exposição de Arte de Roterdã (HOL), além de uma homenagem a Antônio Nascimento, criador da Bienal.

As obras devem ficar expostas por, pelo menos, 60 dias na galeria da livraria. Este espaço é gerido pela direção do estabelecimento por meio de uma parceria com o Frontispício.

O endereço do local é Rua José Bonifácio, 485, próximo ao Largo do Carmo, no Centro. Informações podem ser solicitadas pelo telefone 2312-7465.









SP

Em maio, o grupo de artes plásticas de Mogi pode participar do 5º Salão de Outono, a ser realizado no Memorial da América Latina, na Barra Funda. Zeti, Adelaide Lawitschka e Paulo Ramos (integrantes do Frontispício) já fizeram inscrições. Os jurados avaliarão obras dos segmentos de pintura, escultura, artes gráficas, fotografias, literatura, vídeo, instalação, performance e street art. A organização do evento é da Associação Cultural Salon d’Automne França-Brasil.