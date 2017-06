Artistas enumeram conquistas com CDs gravados no Estúdio Municipal

Caderno A - Capa

LUCAS MELONI

Cada música é um universo à parte. Um único estúdio, em vários momentos, pode registrar diversos sons e letras carregadas de histórias. Cada gravação não termina em si, gera algo na vida de alguém. Pode ultrapassar fronteiras e ir longe. A melodia germina de alguma forma. Para artistas e bandas com álbuns produzidos no Estúdio Municipal de Áudio e Música (Emam), a chance de ter um trabalho gravado abriu oportunidades que, até então, pareciam difíceis de se alcançar como a participação em projetos culturais estaduais, circuitos artísticos e ter seus sons tocados em rádio no Brasil e em outros países.

Desde a inauguração do Emam, em 18 de setembro de 2015, são 22 projetos já gravados e oito em fase de produção na atualidade selecionados por meio de editais. Eles têm conceitos, ritmos, sonoridades e propostas diferentes. Em comum, as boas obras dos artistas locais buscam a valorização da música local. As obras falam por si só e ganham vida. Rendem frutos, como “Estreitos Nós”, de Aline Chiaradia (2016).

“Com o álbum eu passei a ter material para divulgar o meu trabalho e vi mudar o olhar do meio artístico em relação ao meu trabalho. O artista fica mais visível. Demonstra um amadurecimento. A minha música passou a tocar em rádios como a USP e a Brasil Atual”, disse à reportagem. Além de voar pelas frequências moduladas radiofônicas, a obra (muito bem) cantada de Aline inspirou um artigo na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH/USP). Uma aluna analisou a letra de “Ói no que Deu”, música composta por Edson Chiaradia, tio de Aline, e gravada em “Estreitos Nós”, que fala sobre a migração de um nordestino à metrópole que, após um tempo, não sabia se voltava à terra natal ou buscava a mulher para viver com ele na cidade grande.

Outro fruto plantado é “Carta na Manga” (2017), do coletivo de cultura popular de mesmo nome. A obra, como a riqueza das letras mostra, é baseada numa ampla pesquisa das culturas populares. A música, como se sabe, não tem barreiras. Esta característica fez com que a música do grupo fosse tocar na Itália e Estados Unidos.

“Pelo rádio, a gente conseguiu chegar a outros lugares. O nosso som já chegou a Roma (ITA) e em Orlando (EUA). A gente tem começado a receber um retorno do pessoal que nos acompanha pelos serviços de streaming também (Spotify e Deezer onde o álbum do coletivo pode ser conferido). Acho que ainda estamos plantando nossos frutos com este álbum. Depois da gravação há um trabalho intenso na divulgação”, comentou Gustavo Castro Lima que integra o coletivo ao lado de Lívia Barros, Alê Moura, Evandro dos Reis e Helô Rossi. O álbum do Carta toca na Brasil Atual, de São Paulo, e na MEC FM, do Rio de Janeiro. Em outubro, o grupo participará do festival Sonamos Latinoamérica, em Santa Fé, na Argentina. É a terceira vez que os músicos de Mogi participam.

Ênio Lobo lançou “De Cara” (2016) para reunir músicas que já tinham sido compostas. “A ideia era reunir tudo num projeto para poder tocar na Virada Cultural. Eu toquei em 2015. Depois surgiu a oportunidade de gravar as músicas que eu já tinha. Elas falam sobre o cotidiano e de coisas que o compõem, como o amor. É uma leitura musicada do dia a dia”, explicou o músico. Em 28 de julho, o artista sobe ao palco do Sesi Mogi para fazer um show com músicas do álbum.

“Alvorada” (2016), de Brenô, é a confirmação da escolha feita por ele, anos atrás, quando decidiu largar a carreira em administração de empresas para viver de música. “Foi difícil, mas eu tinha certeza do que eu queria. O álbum é resultado de muitos pedidos do público que acompanhava os meus tributos à Cássia Eller por um trabalho autoral”, afirmou. Ele chegou a participar de uma seletiva do EDP Live Bands que definia um artista brasileiro para participar do NOS Alive 2017, em Portugal. Na votação popular, ele ficou em 16º lugar.

Paulo Braga, pianista e coordenador artístico e pedagógico da Escola de Música do Estado de São Paulo (Emesp), ressalta a importância de iniciativas que viabilizem gravações a artistas locais. “O jovem músico e bandas precisam de ferramentas que auxiliem na gravação, edição e divulgação de seus trabalhos, tanto para espaços tradicionais, alternativos e mídias digitais. Quem mora fora de São Paulo acaba por ficar orfão de boas iniciativas como esta e precisa recorrer a estúdios particulares cujas gravações podem ficar caras e com gravações com qualidade aquém do que era esperado por causa de orçamento limitado. Iniciativas como o estúdio municipal são super válidas neste processo de criação e incentivo aos artistas”, avaliou.