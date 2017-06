Artistas e artesãos expõem o Divino

Caderno A - Capa

Um grupo formado por 35 artesãos e 15 artistas plásticos comanda a Tenda Cultural da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, no Mogilar. Eles expõem e comercializam peças artesanais e obras de arte com a temática do Divino.

Todos são ligados à Secretaria Municipal de Cultura, que participa da programação do evento por meio da Mostra Denerjânio Tavares de Lyra, em sua 25ª edição, e do projeto Oficina Divineira, promovida há 9 anos.

De acordo com a diretora de Fomento da Secretaria de Cultura, Teresa Christina Vaz, todos os produtos têm de 60% a 80% de sua produção elaborada de forma manual: “Tudo é confeccionado por eles, às vezes, são artigos similares, mas com a composição diferente”.

Há mandalas, broches, pingentes, pulseiras, oratórios, estandartes, bandeiras, camisetas, ponteiras de mastro, esplendores, agendas, cadernetas, caminho de mesa, terços, chaveiros, caixas e até produtos em porcelana. Os quadros da exposição também estão à venda. Os preços dos artigos na Oficina Divineira variam de R$ 2,00 (chaveiro e imã de geladeira) a R$ 1,2 mil (quadros).

A artesã Divanilda Vieira tem 75 anos e há 20 se dedica aos trabalhos manuais. Nos últimos 7 anos participa do projeto expondo peças feitas artesanalmente. “Temos mandalas em MDF com textura, de CD com fuxico, de pedraria e de palha de milho. Também há anjos de diversos tamanhos e feitos de bucha vegetal, terço com fibra de bananeira. É muito gratificante estar aqui”, ressalta.

A gaúcha Mara Leão, que há 3 anos participa do projeto, utiliza a técnica patch apliquê em suas peças, que consiste na combinação de tecidos para decorar e valorizar os produtos. Ele comercializa bandeiras do Divino, nécessaire normal e térmica, caminho de mesa, almofada e guirlandas confeccionadas em feltro. “Para mim, estar aqui é uma oportunidade fantástica. A energia é boa, sem falar que é uma chance de expormos os nossos trabalhos ”, diz ela.

A artista plástica AnaMarB é a única remanescente da época em que se iniciou a mostra Denerjânio Tavares de Lyra. “É uma honra estar aqui. Essa é a minha forma de homenagear esse grande artista. Acredito que o artista deve estar no meio do povo, independentemente de religião”, frisa ela, que, além dos quadros está comercializando peças em porcelana.

A quermesse da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes funciona no Centro Municipal Integrado (CMI) “Deputado Maurício Nagib Najar”, no Mogilar, a partir das 18h30. No fim de semana, o horário de abertura é às 14 horas.