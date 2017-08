Articulação do ensino

Artigos

Nabil Francisco e Roberto Fukumaro

A Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) de Mogi das Cruzes é uma entidade de classe que tem como responsabilidade melhor representar os professores e defender seus interesses. E, para além disso, tem uma responsabilidade social na luta contra os ataques à garantia de direitos, contra todo tipo de violência e no combate a políticas cujos resultados ampliem a miséria.

A situação do professor da rede estadual é precária e desestimulante. Sem reajuste salarial há três anos, os docentes enfrentam a violência escolar, a impotência em atender alunos especiais em salas de aula superlotadas. Além disso, grande parte dos professores mantém acúmulo de cargo para melhorar o salário. A saúde do professor é comprometida, o que leva boa parte da categoria para pedir o afastamento ou a exoneração do cargo.

Sem cursos de formação, o professor se frustra diante de projetos que ventilam, ao sabor da política, como o da Reforma do Ensino Médio, proposta elaborada sem consultar aos interessados e que não contempla medidas necessárias para solucionar problemas estruturais (laboratórios, salas de aulas adequadas, e outros).

Hoje os professores são mais inspetores do que educadores, sem vínculo com a comunidade escolar pela alta rotatividade de profissionais que passam em uma escola.

É um paradoxo a Diretoria Regional de Ensino de Mogi das Cruzes apontar uma queda de matrículas e assim fechar salas de aulas e períodos escolares se a população de Mogi não sofre um decréscimo populacional e nem nas taxas de natalidade. Ao contrário, Mogi cresce. A cidade de Mogi das Cruzes com seus 429.321 habitantes possui uma rede municipal e estadual de quase 70 mil alunos. Todas as crianças e adolescentes estão nas escolas? Quantos jovens até 19 anos não concluíram o ensino médio em nossa cidade?

E o outro grande perigo que ronda a educação brasileira é o projeto chamado “ Escola Sem Partido” que, com a justificativa de garantir direitos, ao contrário, esquece os princípios constitucionais da escola na liberdade de ensinar, de aprender, pesquisar e divulgar o pensamento em trabalho a diversidade de ideias e concepções.

A educação inclusiva e de qualidade se faz com a inclusão da discussão de gênero. Mogi das Cruzes está entre as cidades com os maiores índices de mortes de mulheres e de estupros. Sem contar a violência contra a comunidade LGBT que sofre diuturnamente com a ignorância e a violência.

Enfim, é a educação que contribuirá para que toda a sociedade compreenda a complexidade sócio-política e reduza a ignorância popular que permite eleger políticos enganadores e corruptos.

Nabil Francisco e Roberto Fukumaro são professores e conselheiros estadual e municipal (suplente) da Apeoesp