Artesp esclarece sobre a Ayrton Senna/Carvalho Pinto

Informação

A propósito dos comentários feitos pela coluna sobre o 11º lugar do complexo Ayrton Senna/Carvalho Pinto no ranking da Confederação Nacional dos Transportes (CNT), na última quinta-feira, a Agência

Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) esclarece que não houve piora qualitativa no Sistema Ayrton Senna/Carvalho Pinto (SP-070). E diz ainda, em mensagem enviada à Informação: “A Carvalho Pinto continua sendo avaliada como ‘ótima’ pela Confederação Nacional do Transporte – apenas 16, das 109 ligações pesquisadas pelo órgão, receberam essa classificação. A Artesp fiscaliza o cumprimento de todas as exigências contratuais em relação ao pavimento, sinalização e atendimento aos usuários, entre outros itens, que devem ser mantidos em ótimas condições pela concessionária Ecopistas. Sempre que encontradas irregularidades em relação às exigências contratuais, as concessionárias são notificadas e multadas. O prolongamento da Carvalho Pinto será uma nova e importante opção de acesso ao Litoral Norte de São Paulo, diminuindo o tempo de viagem até as praias. Deverá se transformar em um dos principais acessos à cidade de Taubaté e servirá também para desafogar o tráfego na Rodovia Presidente Dutra no perímetro urbano do Município. Além disso, vai oferecer maior segurança e conforto aos usuários e à população de Caçapava, Taubaté e região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Trafegam diariamente pela SP-070 mais de 9,5 mil veículos. Vale destacar que serão beneficiados também trabalhadores das indústrias locais e usuários do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.”

Caravana

Uma caravana do PT deverá percorrer as principais cidades do Alto Tietê, durante o dia de hoje. Cumprindo um roteiro definido pelo comando regional do partido, o deputado estadual Geraldo Cruz estará visitando as cidades e abordando os planos políticos da agremiação para as próximas eleições. Às 14 horas, haverá uma reunião plenária na sede do Sindicato dos Papeleiros, na Rua Francisco Franco.

PSD Mulher

A ex-vice-prefeita de São Paulo e atual coordenadora nacional do PSD Mulher, Alda Marco Antonio, fará palestra em Mogi, no próximo dia 28, para marcar as posses das Coordenadorias do PSD Mulher e PSD Jovem da Cidade. O evento acontecerá na sede regional do partido, na sala 1.108 do Helbor Dual Patteo Mogilar, onde também funciona o escritório político do virtual candidato a deputado federal e ex-prefeito, Marco Bertaiolli.

Eleições

Presidente interino há um ano, Marco Zatsuga concorre à Presidência da Associação Comercial de Mogi das Cruzes pela chapa da situação, na eleição que acontecerá no próximo dia 28. Sócio-proprietário do Escritório de Contabilidade São Francisco, ele responde há 18 anos pelo Serviço de Proteção ao Crédito mogiano. Terão direito a voto os 1,4 mil associados com pagamentos em dia com a entidade. Chapas concorrentes poderão se inscrever até o dia 17.

Partida

O padre cantor Alessandro Campos partiu, ontem, do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, para uma viagem de 14 dias, pelos santuários marianos de França, Espanha e Portugal, liderando um grupo de 150 pessoas. Na França, vão conhecer a Torre Eiffel e outros pontos turísticos, além da Igreja da Medalha Milagrosa, com missa do religioso no Santuário de Santa Terezinha de Lisieux. Na Espanha, o padre celebrará missa na Catedral de Santiago de Compostela e haverá visitas a outras igrejas. Em Portugal, o grupo tomará parte nas celebrações dos 100 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima e passagem por outros pontos turísticos do País.

Cotidiano



Frase

Esta é a verdade: a vida começa quando a gente compreende que ela não dura muito.

Millôr Fernandes (1923-2012), desenhista, humorista, dramaturgo, escritor, poeta, tradutor e jornalista brasileiro