Artesp comenta

Cartas

A matéria “Mogi-Bertioga pode ser pedagiada” confunde o leitor ao afirmar que a concessão não irá exigir obras de duplicação no Litoral. O projeto para o Litoral está em estudos, tanto em relação ao trecho que poderá ser contemplado pela concessão, quanto em relação às obras. É absolutamente prematuro realizar projeções nesse momento, como a Artesp tem ressaltado. Conjecturar que a rodovia será pedagiada como está, só porque não existe uma vedação legal, é causar alarmismo. As concessões paulistas, historicamente, prezam por investimentos constantes, o que é atestado por pesquisas como a da Confederação Nacional dos Transportes (CNT) que aponta que 19 das 20 melhores rodovias do País integram o Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. A matéria cita o Ministérios dos Transportes (instância federal) mas, por se tratar de rodovia estadual, cabe apenas ao Governo do Estado de São Paulo a administração da Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098).

Assessoria de Imprensa

Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp)