Arruela na viela

Zé Praxedes era um reparador pra ninguém botar reparo. Se alguém tivesse carência de reparar alguma coisa, era só chamar o Zé que tudo se resolvia. Ele tudo reparava, só um reparo que ele não dava conta de fazer: botar reparo na vida alheia, mas de resto, nada havia que escapasse da sua perícia:

Máquina de lavar engripada;

Fogão de cachimbo entupido;

Forno de porta desbeiçada;

Geladeira enferrujada que esquentava mais que rabo-quente;

Liquidificador que não liquidificava nem água;

Batedeira amassada que parecia betoneira, porquanto da massa faz um concreto de primeira;

Enceradeira que fazia jus ao nome: só “encerava” e brilho que é bom, nada;

Aspirador de pó que enchia o saco de tudo e de todos, mas de pó…









Mesa duma perna só, que perdeu as outras três numa briga do patrão com a dona da pensão;

Cadeira que capengava e manquitolava;

Sofá que mostrava tudo o que lhe havia por dentro por ter perdido toda a pele;

Cama em que se deitava por cima e logo vazava por baixo;

Bicicleta que, não carregava o ciclista, ele é quem a levava nas costas;

Tudo ele reparava bem direitinho e deixava como se fosse novo de novo. Tudo fazia com muito cuidado e esmerada atenção, que até dava gosto de ver. Todos que se valiam dos seus préstimos eram unânimes em lhe render os mais rasgados elogios, e para que não ficassem só nas palavras, sempre lhe pagavam bem mais do que fora combinado.

Mas, de repente o Zé Praxedes desapareceu, sumiu. A casinha onde morava se achava em estado de triste abandono. O que teria acontecido com o seu dono? Teria ele partido para outra freguesia, sem nada dizer a ninguém? – Não, não foi nada disso, ou melhor, foi coisa bem pior do que isso.

O bom reparador foi obrigado a deixar seu ofício de lado. Será que alguém sabe o porquê? Estou por dentro de tudo e a vocês vou contar. Foi por conta duma importante peça que ele perdeu na viela e, jamais pôde encontrar: – a arruela de precisão da sua própria razão.

Gê Moraes é cronista