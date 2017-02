Artigos

Gê Moraes

Lady Nancy Astor, que foi a primeira mulher a fazer parte da Câmara dos Comuns no Reino Unido, certamente não morria de amores pelos charutos de Sir Winston Churchill, o grande estadista britânico, e muito menos por ele. Veja só o que a topetuda Lady disse certa vez ao Lorde bonachão, durante um dos seus muitos entreveros verbais:

- Winston, se eu fosse sua esposa, não pensaria duas vezes para colocar veneno no seu chá.

E a sibilante resposta, não se fez esperar:

- Nancy, se a senhora fosse minha esposa, esteja certa que tomaria o chá com o maior prazer do mundo.

Ô louco! Que dupla farta de espinhos! Que generosas farpadas. Perto desses dois, ouriço teria que colocar a viola no saco e assumir a postura de bichinho de pelúcia. Mas deixemos o parlamento inglês para lá e vamos falar desta nossa mui amiga e amada realidade brasileira, que também está assim de gente campeã, no chamado esporte do arremesso de farpas, que daqui a pouco estará sendo adotado e praticado nos Jogos Olímpicos.

No âmbito familiar, a mulher:

- Zé, o seu desempenho no recital do amor, está deixando muito a desejar! Ele responde:

- É porque o violão que tenho à mão perdeu as cordas, e de há muito está sem som.

O filho:









- Coroa, descola a chave do carango pra eu fazer uma média com a mina?

Resposta do coroa:

- Não! Meu carango é muito caro e não gosta de cara que não acarinha a cara do pai.

A filha:

-Ah, “veinha”! Sem essa de me pedir pra guardar a fruta! A era do pomar lacrado já era. É do seu tempo, querida.

A mãe:

Ah é? Então depois não me venha chorando as pitangas, estando de bucho cheio!

Um ex-presidente:

- O cheiro dos meus cavalos é bem melhor do que o do povo.





Resposta da galera:

- Seu montaria de cavalo, deixe de graça e vai pentear macacos!

O aluno, pra lá de sabido:

- Professor, o senhor parece que bebe. Chuchar é com “X”!

O mestre:

- Só porque você quer, seu Xuxete. Chuche em outra direção. Aqui não!

Quer mais? Não dá. Só noutra quinta. Até lá!

Gê Moraes é cronista