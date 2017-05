Cartas

Falta transparência dos órgãos públicos quanto à arrecadação e gastos das verbas recolhidos com pagamentos de IPVA e licenciamento dos veículos em Mogi das Cruzes. Dez mil carros a mais por ano, mais a arrecadação do que já está andando geram uma fortuna que o cidadão não sabe onde é gasta. A verdade é que muito pouco, ou quase nada, se investe em melhorias nas vias da Cidade. No máximo se pintam os cruzamentos e tampam-se os buracos de forma muito precária. Somam-se a isso ainda as multas, que são muitas e são um mistério. Penso que são usadas para pagar mão-de-obra, e quanta, e o resto ninguém sabe. É preciso transparência. Os meios de comunicação estão aí para serem usados.

Carlos Ronaldo Lopes

