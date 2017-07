Arrecadação da Festa do Divino cresce 8,8% e fecha em mais de R$ 2,5 milhões

QUADRO DESTAQUE

LUCAS MELONI

Os tempos de crise econômica não atrapalharam as finanças da edição deste ano da Festa do Divino Espírito de Mogi das Cruzes. As receitas do principal festejo religioso e folclórico do Alto Tietê subiram 8,87% entre 2016 e 2017. A arrecadação subiu de R$ 2.339.881,46 para R$ 2.547.544,56. O principal motivo, segundo os organizadores, foi o aumento de público, sobretudo de jovens, à quermesse, maior fonte de lucro do evento. Cerca de R$ 1,6 milhão deve ser distribuído entre as 23 entidades participantes. A Mitra Diocesana (Diocese) ficará com R$ 137 mil de repasse. O valor será empregado na construção de uma capela no seminário do Tabor, no Itapeti.

O bispo diocesano dom Pedro Luiz Stringhini, representantes da Associação Pró-Festa do Divino Espírito Santo e festeiros estiveram presentes na prestação de contas do evento na Cúria Diocesana, região central de Mogi, ontem de manhã. O valor arrecadado na mais recente edição do festejo é uma das maiores já contabilizadas na história e tem uma explicação. “Nós observamos um aumento maior de público, em especial de jovens, na quermesse nas tardes dos finais de semana. Isso representou uma mudança no perfil de público e resultou num crescimento de mais de 8% de receitas”, comentou Josmar Cassola, presidente da Associação.

A receita total foi de R$ 2,5 milhões, mas as despesas somaram R$ 899.139,35. Boa parte deste valor, pouco mais de R$ 403 mil, refere-se a investimento em infraestrutura. Apesar de uma série de renegociações de contrato, a organização não está disposta a reduzir o valor empregado nesta parte da festa por receio de que isso comprometa a segurança dos participantes do evento. “Já houve uma discussão de preços de anos atrás para cá. A gente precisa tomar cuidado, contudo, com essa questão da diminuição no valor porque isso pode afetar a segurança do público e nós não queremos isso. A segurança é prioridade. Todo o percurso da Entrada dos Palmitos deste ano foi gradeada para evitar problemas com invasão e incidentes. A quermesse também teve muita proteção e o uso de catracas para controlar o acesso. É algo que não pode passar sem atenção”, afirmou José Carlos Nunes Junior, tesoureiro da Pró-Festa do Divino.

São 23 entidades a serem beneficiadas com o repasse de R$ 1,6 milhão. Uma delas é a Mitra Diocesana que receberá R$ 137.837,66. Este valor será direcionado a um projeto em fase final de concepção, disse dom Pedro Stringhini.

“É um dinheiro para começo das obras da capela no seminário do Tabor. Os seminaristas não têm uma capela à disposição deles, apenas um salão. Ainda não há um valor da obra porque o arquiteto entregará o projeto na próxima quarta-feira. A ideia, contudo, é que seja um espaço com capacidade para até 150 pessoas”, comentou.

Nos últimos anos, as verbas recebidas pela Diocese, por meio da festa, têm sido empregadas em obras de melhorias e infraestrutura em imóveis da Igreja Católica. Apenas entre 2015 e 2016 mais de R$ 2 milhões foram usados na construção do novo prédio da Faculdade de Teologia e Filosofia Paulo VI, no Mogilar. “A intenção é que este dinheiro a ser repassado seja para o início das obras da capela. É um valor importante. A intenção é que a construção dure um ano”, disse Stringhini.

A Igreja Católica investe também em imóveis. Nos últimos anos, a Diocese adquiriu quatro casas para transformá-las em residências de padres. Um terreno foi comprado ao custo de R$ 80 mil no Centro de Poá para a edificação de uma paróquia local.

Cuidados aos animais

A organização da Festa do Divino Espírito Santo de 2018 deve intensificar a política de não maltratar os animais usados nas celebrações da Entrada dos Palmitos. Segundo o presidente da entidade que organiza o evento, Josmar Cassola, esta é uma das bandeiras adotadas e pode se tornar uma marca da festividade.









O tema da festa de 2018 deve ser divulgado apenas no dia 12 de agosto, quando acontece a primeira das novenas em louvor ao Divino. Wilamis Roberto Chaudar Santana, de 46 anos, Sandra Alves de Siqueira Chaudar Santana, 41, serão os festeiros, e Mauro de Assis Margarido, 44, e Cícera Alexsandra de Oliveira Margarido, 43, os capitães de mastro. “Ainda estamos definindo o tema da próxima edição e ele deve ser divulgado com a primeira novena, em 12 de agosto. Nós queremos que seja algo relacionado ao calendário da Igreja Católica, mas ainda nada foi divulgado. Estamos analisando alguma coisa relacionada a jovens, mas ainda não há nada acertado. Vai ser algo relacionado à parte religiosa, aos fiéis”, comentou Chaudar.

A preocupação com os animais será reforçada, comenta Cassola. “Isso já vem acontecendo há alguns anos, mas nós vamos reforçar isso. Há todo um trabalho para que não haja maus-tratos aos bichos”