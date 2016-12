Arrastão em apartamentos gera mistério no Mogilar

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Está cercado de mistério o arrastão promovido por ladrões, ainda não identificados, em três dos quatro apartamentos invadidos, na madrugada desta quinta-feira (22), no Condomínio Green Valley localizado na Avenida Louraci Della Nina Tavares, 171, no Bairro do Mogilar.

A queixa foi formalizada pela manhã ao delegado Boanerges Braz Mello, titular em exercício, do Distrito Central, em Mogi das Cruzes, pelas moradoras: a enfermeira Priscila de Oliveira Nobre Hattori, Talita de Souza Tomich e Vanusa Faustino Siqueira.

Os porteiros Celestino Barbosa do Nascimento, de 40 anos, e Wanderley de Souza Camargo, de 45 anos, constam como testemunhas da constatação dos crimes de furtos.









Segundo os porteiros relataram aos policiais, os bandidos devem ter ingressado nos apartamentos pelas janelas que ficaram abertas, pois não foi verificado nenhum arrombamento. Tudo indica, conforme explicaram, que os ladrões pularam o muro que cerca o condomínio.

Os prejuízos foram elevados. Uma lista foi apresentada na Delegacia durante a elaboração do Boletim de Ocorrência.

Os marginais furtaram 2400 euros, 300 dólares, cerca de 600,00, perfumes, joias, calçados, documentos pessoais e de veículos, além de cartões bancários. Uma empresa particular é responsável pela segurança do prédio. A Polícia ainda vai tentar esclarecer porque nada foi furtado do apartamento 13, apesar de ser invadido pelos marginais.