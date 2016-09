Arquitetos propõem pacto pela qualidade de vida

Comentários (0) Informação Like

Um pacto pela qualidade de vida da cidade é o que está propondo o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, por meio de uma carta aberta aos candidatos a prefeitos e vereadores nas eleições de outubro próximo. A instituição representa 140 mil profissionais da área em atividade, hoje, no País. A proposta do pacto está baseada em três grandes fundamentos: a governança metropolitana; o plano de desenvolvimento urbano integrador da cidade e seu desenvolvimento para as escalas do bairro, da quadra, da rua e do lote; e, finalmente, o monitoramento constante das metas desses planos, a ser efetuado pelos gestores das cidades, com total transparência para a população. Segundo a carta aberta, tal pacto irá proporcionar à sociedade parâmetros para orientar sua reivindicação por cidades mais dignas e justas, na perspectiva de uma gestão democrática baseada no planejamento e na organização, com a garantia de continuidade dos planos e ações sem a demarcação do calendário eleitoral. Os políticos, por sua vez, encontrarão no documento as bases para formulação ou aperfeiçoamento de seus respectivos programas de governo integrados à visão de um planejamento de longo prazo. Algo que expresse o compromisso com uma agenda urbana transformadora do destino das cidades e dos cidadãos brasileiros, segundo informações divulgadas pela entidade. O documento do CAU/BR é resultado de dois seminários nacionais promovidos pela entidade, com a participação de cerca de 400 pessoas e tem servido de base para debates que o Conselho vem promovendo com os candidatos em várias cidades do País. As propostas podem ser conhecidas no site www.caubr.gov.br .

Perseguida

“Há mais de 30 anos conheço sua luta de resistência política e democrática, grande educadora e dirigente sindical, sempre perseguida pelas elites de Mogi das Cruzes, mas nunca deixou de lutar.” Este é perfil da candidata a vereadora Inês Paz (PSOL), mostrado num vídeo feito para redes mogiana.

Sinais

O candidato a vereador pelo PMDB, Geraldão Tomaz Augusto, sentiu que a crise está batendo de fato à porta da população carente, ao receber, nesta semana, pelo menos dois pedidos de cestas básicas, algo que há muito tempo não ouvia, durante suas peregrinações em busca de votos pelos confins de Braz Cubas e Jundiapeba.





Bala com bala

O candidato a vereador Mário Berti (PROS) continua atirando para todos os lados possíveis e imagináveis. Agora ele acionou o Ministério Público Eleitoral de Suzano para denunciar dois ex-prefeitos, Estevam Galvão (DEM) e Marcelo Candido (ex-PT), por estarem participando das campanhas de Said Raful (PSD) e Rodrigo Ashiuchi (PR). Alegação de Berti: ambos estariam com os respectivos títulos eleitorais suspensos.

O retorno

Único dos ex-prefeitos vivos (os outros são Antonio Carlos Teixeira e Padre Melo) presente, Junji Abe esforçou-se para conter a emoção quando da inauguração da Galeria de Prefeitos, no prédio revitalizado da Administração Municipal. Fez o possível, mas não conseguiu evitar: chamou Bertaiolli de “prefeito Waldemar” e disse que estudou no “Grupo Escolar Coronel Souza Franco”, quando se referiu ao Coronel Almeida, do Largo da Matriz.

Frase

A idiotice nos rodeia. Eu mesmo tenho medo de me tornar um idiota.

Chico Buarque de Hollanda, cantor e compositor brasileiro, em entrevista, no ano de 2005