Arquiteto mostra projeto para criar Praça Cívica

DANILO SANS

O arquiteto Paulo Pinhal é conhecido por pensar a Cidade e apresentar alguns projetos considerados por ele mesmo como “utópicos”. Foi o caso, por exemplo, do Museu de Arte de Mogi das Cruzes (MAM), idealizado por ele em 2011 e transformado pela Prefeitura – quatro anos depois e sem nenhum crédito – no Centro Cultural instalado no prédio que pertenceu à Telefônica, no Centro. Ou seja, o MAM não foi tão utópico assim.

Agora, Pinhal mostra um novo projeto ousado que transforma o espaço existente na Avenida Cívica em uma Praça Cívica com equipamentos que chamam atenção à necessidade de preservação da Serra do Itapeti e do Rio Tietê, dois dos principais patrimônios ambientais de Mogi das Cruzes. O projeto está exposto na mostra Arte na Arquitetura 2016, que acontece no Casarão do Chá, e será apresentado pelo autor hoje (leia mais nesta página).





“A proposta é a de trazer a Serra do Itapeti e o Rio Tietê para dentro da Cidade, criando um espaço livre que servisse para atividades cívicas e também para shows”, explica o arquiteto. O espaço para apresentações é uma tribuna com cobertura móvel que se transforma em concha acústica.

O projeto coloca uma serra metálica na Praça Cívica, coberta com árvores nativas e margeada por um lago artificial, com as curvas características do Tietê. “De repente, a gente poderia colocar peixes que existem hoje no Tietê para que, com a proposta de educação ambiental, a criançada possa entender o funcionamento da Serra e do Rio”, explica.

Movido por bombas alimentadas por placas fotovoltaicas, as águas do “Tietê” se movimentam em um sentido no qual peixes como o lambari-do-rabo-vermelho, bagres e piabas possam servir como mais um atrativo à população que não tem oportunidade de conhecê-los em um habitat que lhes foram bastante natural no passado.

O palco projeto tem articulação de 180 graus, que se transforma em uma concha acústica voltada para a Praça, mas que também pode virar uma tribuna com face para a Avenida.

Os sanitários, que se encontram abaixo da tribuna, além de utilizar água de reúso também serão equipados com biodigestor, que ajuda a gerar energia por meio do gás para manter acessa a chama existente no fogo simbólico planejado para ficar ao lado das bandeiras.

Toda a serra faz captação de água da chuva para abastecer o rio artificial que, por meio de bombas, auxilia na irrigação da vegetação em tempos de seca, dando a ideia do ciclo completo da água.

Cápsulas

Além da nova Praça Cívica, Pinhal também levou à exposição Arte e Arquitetura 2016 a proposta de construção de uma cápsula multiúso que pode servir de moradia para refugiados. O projeto será apresentado à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Trata-se de um sistema modular pré-fabricado que possibilita a criação de espaços habitacionais com agilidade e praticidade, podendo servir de alojamentos temporários para refugiados ou, até mesmo, caminhoneiros durante longas viagens.