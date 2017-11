Arquibancada – 8 de novembro

Esportes

Mogiano e muito experiente

O Basquete Cearense, primeiro adversário do Mogi/Helbor (duelo será amanhã), conta com o mogiano Paulinho Boracini para a temporada 2017/2018 do 10º NBB. Ele possui a experiência de oito campeonatos nacionais. Seu último time foi o Minas. Revelado na equipe do antigo colégio mogiano Policursos, Paulinho jogou na Seleção Brasileira e ainda defendeu Paulistano, Joinvillle, Pinheiros e Bauru nas competições organizadas pela LNB, onde foi eleito o melhor sexto homem no cmapeonato 2001/2012. O mogiano já atuou no basquete chinês e em times italianos. Foi campeão Paulista pelo Pinheiros, em 2011, onde ainda faturou a Liga das Américas e a Copa Intercontinental de 2013.

Habilitação

Para profissionalizar ainda mais a modalidade, a Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), com apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e Centro de Convenções Israel Pinheiro, realizará entre os dias 13 e 17 de dezembro, em Brasilia (DF), o Curso de Habilitação Técnica em Paracanoagem Nível I e Nível II. A iniciativa visa a capacitação e a formação de treinadores para a modalidade e é oferecido à profissionais das áreas de Educação Física e Paradesporto. Os interessados deverão enviar seus currículos até o próximo dia 22 para o e-mail: leonardo.maiola@canoagem.org.br .

Força, moçada!!!

A tradicional prova Ironman 70.3 será realizada em Florianópolis, em abril do próximo ano. A prova de estreia da nova etapa será no dia 22 de abril, na capital de Santa Catarina, que tem sido sede do Ironman Brasil nos últimos 17 anos e na qual o britânico Tim Don estabeleceu o recorde Mundial da competição em maio deste ano. O novo evento fará parte do calendário global de provas Ironman 70.3 e substituirá o Ironman 70.3, de Palmas (TO).

Águas de Bertioga

O surfista mirim Daniel Duarte, 10 anos, conquistou o Hang Loose Surf Attack, categoria petit, campeonato realizado no último dia 22 na Praia do Tombo (Guarujá), e responsável por impulsionar os atletas da região, a exemplo do já famoso Gabriel Medina. Ele é natural de Bertioga e aluno assíduo da Oficina dos Atletas, projeto social realizado pela Surfuncional e que conta com o apoio da Riviera de São Lourenço, por meio da Sobloco Construtora. Há 7 anos, o Projeto atende vários atletas da cidade, tendo inclusive o Deivid Silva, atleta profissional, como destaque.

Águas de Suzano

Com o objetivo de revelar talentos, difundir a modalidade, realizar intercâmbio entre as escolas, clubes e entidades, a Liga Aquática do Alto Tietê realizará no próximo dia 2 a terceira edição do Troféu Akcel de Godoy de Natação. O evento será na piscina do Complexo Esportivo Paulo Portela, no Centro de Suzano. As provas serão em todas as categorias, nos períodos da manhã e tarde.