Arquibancada 8 de fevereiro

Esportes

Evento escolar

A temporada 2017 dos Jogos Interescolares vai começar neste mês. A 13ª edição da competição estudantil terá seu congresso técnico no próximo dia 17, na sala de reunião das Lojas MM Calçados, no Distrito de Braz Cubas, Dirigentes de ensino e professores já foram convocados para o encontro que vai decidir os campeonatos de queimada mista, futsal masculino futebol soçaite, voleibol (masculino e feminino), basquete e natação. Pelo cronograma de datas divulgado pelos organizadores, as inscrições para as modalidades terminam no dia 11 de março; sete dias depois expira o prazo para o educador inscrever os atletas. O desfile de abertura será no dia 31 de março, enquanto as competições ocorrerão entre os dias 03 de abril e 3 de junho.

Desafios

Sem base não existe futuro!!! Será na próxima segunda-feira o congresso técnico dos campeonatos promovidos pela Federação Paulista de Basketball, da categoria sub-12 até a classe sub-22. Das oito competições, Mogi terá um time no sub-12 (Metropolitano) e outro no sub-16 (Estadual) – parceria entre Colégio Mello Dante, Smel e patrocinadores. A reunião terá início às 14 horas, na sede da entidade – centro de São Paulo.

Em Suzano

Ainda sobre congresso técnico, o dos campeonatos amadores de Suzano foi realizado na noite de anteontem. O encontro promovido pela Liga Municipal de Futebol teve mais de 60 times. A disputa da segunda divisão terá início no dia 9 de abril, enquanto a da primeira divisão vai começar no dia 19 de abril. Só falta a direção da entidade definir a tabela para a bola rolar solta nos campos de várzea da cidade suzanense.

Sempre campeã

Medalhista pan-americana e sul-americana de natação, a mogiana Lucila Martins segue dando ótimo exemplo para a garotada. Ela foi a vencedora da primeira etapa do Performance Run Travessia, disputado no último domingo em Bertioga. Lucila venceu a prova da categoria feminino médio (mil metros) – classe 65 anos ou mais – ao completar o percurso em 20min18s, representando a academia Fôlego.

Convite

Será neste sábado o tradicional Baile do Hawaii do Clube Náutico Mogiano, a partir das 21 horas no Salão Social, no Mogilar. Os organizadores oferecem mesa de frutas, personal dancers e boa música. Os convites estão sendo vendidos na Secretaria do clube com preços diferenciados para sócio e não sócios, além de casal de sócios e casal de não sócios. Mais informações no telefone 4791-7103.