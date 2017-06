Arquibancada – 7 de junho

Arquibancada

Cesta 3×3

Sob o comando do mogiano Danilo Assagra, o Lendas 55/RJ garantiu a vaga brasileira para a etapa canadense do FIBA 3×3 World Tour, em julho, na cidade de Saskatoon – categoria pró-masculino. A classificação foi obtida com o título do Quest ANB 3×3 Saskatoon, há 15 dias. Na final, a equipe carioca derrotou o CML Guarani, de São José do Rio Preto (SP), por 20 a 14.A competição foi promovida pela Associação Nacional de Basquete 3×3, e foi disputada no Shopping Metrô Tatuapé, que integra o Complexo Tatuapé. Ao todo, 12 equipes disputaram o título da categoria principal da competição.

Cesta 3×3 (2)

E o Lendas 55/RJ, do Instituto Assangra, ainda se classificou para a final do Challenge Internacional São Paulo 3×3. O torneio será realizado entre os dias 22 e 23 de julho, no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, onde estarão em jogo duas vagas para a etapa do México do FIBA 3×3 World Tour, em setembro, além de uma premiação de US$ 10 mil.

Cesta 3×3 (3)

Em 20 dias, o Lendas garantiu dois títulos do 3×3. A última vitória foi sobre o time mogiano do Spartans/Santos Mogi, por 18 a 15, na decisão do último domingo, na etapa classificatória do Challenge Internacional São Paulo 3×3. O evento rolou no Parque da Juventude Città Di Marostica, em São Bernardo do Campo. O Spartans e o Brotherhood (SP) também se classificaram para a decisão de julho.

Do amarelo ao vermelho

A vitória sobre o Mauense foi o primeiro sinal da capacidade do grupo. Grande resultado fora de casa. E o atual time do União empatou com Jabaquara e Real Cubatense em Santos. Me parece que algumas questões internas não foram resolvidas. O primeiro resultado, e bem ruim, foi o revés diante do Manthiqueira, em pleno Nogueirão. É preciso recuperar o elenco. Sem dúvida.

Tabu

O torcedor unionista, talvez, nem se lembre. Mas a última vez que o Glorioso venceu um jogo no Nogueirão foi no dia 3 de junho do ano passado, quando bateu o Manthiqueira, por 3 a 0. Após este confronto, o alvirrubro atuou mais três vezes na Vila Industrial em 2016. Derrotas diante do São Bernardo (4 a 1), Guarulhos (4 a 1) e Mauaense (5 a 0). Quem sabe, sob novos ares, o time volte a vencer diante da sua torcida. O próximo pega será neste domingo, frente ao Jabaquara.

Tabu 2

Só para recordar, nesta atual temporada do Paulista da Segunda Divisão, o União perdeu do São José, 2 a 0, empatou com o Atlético Mogi (0 a 0) e perdeu do Manthiqueira (2 a 1). Com mando do alvirrubro, faltam mais três partidas nesta primeira fase da disputa. Além do Jabaquara, agora, os outros duelos serão diante do Mauaense e do Real Cubatense.