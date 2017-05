Arquibancada – 31 de maio

Sem categoria

Seletiva de full pad

O Mogi Desbravadores vai selecionar jogadores para reforçar o time de full pad, no próximo dia 25 de junho, no campo do Vila Santista – a partir das 11h30. Na modalidade, os jogadores atuam com todos os equipamentos de proteção, como capacete, protetor de ombro, etc. O link da inscrição já está disponível no facebook da equipe @desbravadoresdemogidascruzes e poderá ser feita até o próximo dia 22. Para participar é preciso ter mais de 18 anos e ter experiência em futebol americano. A meta é receber jogadores experientes para formar a equipe de forma definitiva.

Festival de flag

Com a participação de 10 escolas do Alto Tietê, o pessoal do Mogi Desbravadores realiza o segundo Festival de Flag 5×5 para a garotada do ensino médio. A competição será de sexta a domingo, a partir das 9 horas, no Vila Santista. A modalidade é um futebol americano sem contato nenhum. O jogador é parado puxando uma fita que é amarrada na cintura. A bola é menor, mais leve e o campo também.

Festival de flag 2

Confira as 10 escolas participantes do Festival de Flag 5×5 – edição 2017 – e seus nomes, criados pelos próprios alunos. Colégio Guarani (Guarani Indians) – atual campeão; Sesi Braz Cubas (Sesi Hunters); Colégio Sesi Suzano (Sesi Emperors); Lumbini Suzano (Lumbini Lions); Silogeu Suzano (Silogeu Tigers); Clube Vila Santista (Vila Santista Lapwings); Maria Rodrigues (Maria Rodrigues Crows); Adelaide de Barros (Adelaide de Barros Freedom); Washington Luiz (Washington Luiz Fighters); e Tomas Agostinho (Tomas Agostinho Flash Flags).

Desafio

A 23ª edição do Dia do Desafio será realizada hoje e a maioria dos municípios do Alto Tietê faz parte da maior campanha do mundo de incentivo à prática regular de atividade física e esporte. Neste ano, participam 3.444 cidades, de 19 países. No Brasil, são 1.323 municípios, totalizando a adesão de 20 Estados. Veja como ficou a disputa para cada cidade na região: Birtiba Mirim x Amancio (Cuba); Ferraz x Yaritagua (Venezuela); Itaquá x Soacha (Colômbia); Mogi x Comas (Peru); Poá x San Miguel Allende (México); Salesópolis x San Jorge (Guatemala); e Santa Isabel x Yuriria (México).

Telão

O Centerplex de Suzano será uma das salas da rede de cinema que transmitirá ao vivo a grande final da Uefa Champions League neste sábado, a partir das 15h15, entre Juventus e Real Madrid. A pré-venda de ingressos começou ontem e os bilhetes estão disponíveis diretamente na bilheteria do Suzano Shopping, ou na internet na Ingresso.com . Assistir futebol na terla grande é outra emoção.