Arquibancada – 30 de agosto

Esportes

Para seguir invicta

Com 100% de aproveitamento, a pugilista mogiana Danila Ramos faz nesta sexta-feira sua terceira luta como profissional. Ela vai enfrentar a paranaense Paula Vieira, em combate programado para o Ginásio Rebouças, em Santos. Danila, que combate na categoria 57 kg, fez toda a preparação em Buenos Aires, na Argentina, onde reside com a família. Em maio, no seu segundo desafio como profissional, Danila superou a também paranaense Morgana de Cássia. Sua estreia, em janeiro, foi com vitória sobre Amanda Lopes, também do Paraná.

Na Rússia

A também boxeadora Graziele de Jesus, a Grazi, foi derrotada na estreia do Magomed-Salam Umakhanov, realizado na Rússia. No combate disputado no último domingo, ela foi superada pela local Ekena Savaleva, que acabou levando a melhor vencendo a brasileira por 5 a 0, na contagem dos árbitros, na categoria 51 kg. Em um dos principais torneios de boxe internacional, ela integra a equipe brasileira na competição que reúne 173 lutadores de 21 países na Cidade de Makhachkala, na Rússia.

Selecionável

Uma das esperanças de medalha para o Brasil nos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio (Japão), a mogiana Isabel de Almeida Barbosa, 14 anos, agora integra a Seleção Brasileira Juvenil de Ginástica Artística. Ela será uma das representantes do Brasil no Campeonato Sul-Americano, em Mar del Plata, na Argentina, entre os dias 18 e 24 do próximo mês. Atleta do Pinheiros e ex-campeã Paulista Juvenil no individual geral e ainda a terceira colocada nas disputas de solo e nas paralelas assimétricas, ela já disputou os Jogos Mundiais Escolares.

Agora vai

A diretoria da Liga Municipal de Futebol de Mogi das Cruzes (LMFMC) programou para este sábado, a partir das 9h45, a decisão do Campeonato Cinquentão. Estrela Vermelha e Bem Bolado vão se enfrentar no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, na Vila Industrial. O confronto estava programado para o último final de semana, mas foi adiado por causa do jogo decisivo entre União e São José, pelo Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

Medalhista dourado

O nadador mogiano Caíque Aimoré fatgurou o Campeonato Brasileiro para Síndrome de Down, garantindo seis ouros, no último dia 20. Nadando na piscina do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, Caíque subiu ao alto do pódio nas provas dos 50 e 100 metros livre, 100 m costas e 100 m peito; além do revezamento 4 x 50 m livre e 4 x 50 m medley. Principal competição down no País, o Brasileiro ABDEM de 2017 foi o maior já realizado, com 22 equipes de nove estados.