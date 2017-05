Arquibancada 28 de maio

Arquibancada, Esportes

Paratleta da equipe do Sesi de bocha paralímpica e medalha de ouro nos Jogos do Rio – categoria duplas mistas BC3, a hoje suzanense Evelyn de Oliveira integra a primeira lista dos 183 atletas patrocinados pela Bolsa Pódio para os Jogos de Tóquio 2020. O apoio foi publicado no Diário Oficial da União – na última sexta-feira. Foram contemplados pela pela primeira vez 70 atletas. Dos 183 anunciados, 91 são olímpicos, sendo que 12 foram medalhistas nos Jogos Rio 2016. O investimento nos competidores olímpicos será de R$ 10,8 milhões. Já o patrocínio nos atletas paralímpicos soma R$ 12,9 milhões – 92 competidores, sendo 37 medalhistas nos Jogos Paralímpicos 2016.

O prazo para indicação de atletas à Bolsa Pódio neste ciclo olímpico, conforme o primeiro edital, lançado em dezembro de 2016, ainda está aberto. Os atletas podem ser indicados até 10 de outubro. Outras listas de contemplados devem ser publicadas até o fim deste ano. Para concorrer, o atleta deve estar em plena atividade, vinculado a uma entidade de prática esportiva ou a alguma entidade nacional de administração do desporto e entre os 20 primeiros no ranking mundial da modalidade ou prova específica.

Mônica Costenaro e Carina Medeiros, sócias do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC), encerram hoje o 3º Open Litoral Norte de Beach Tennis, na praia de Maresias. A dupla foi campeã na categoria B da Copa Mogi de Beach Tennis. O torneio foi disputado Tênis Clube de Mogi das Cruzes (TCMC). Além delas, o Tricolor mogiano terá mais 60 jogadores nas disputas do Litoral Norte.

Com apenas 14 anos, Bernardo Drozina Vieira foi um dos destaques da 2ª etapa da Copa Brasil de Canoagem Slalom, realizada no Paraná, no último dia 14. O atleta de Guararema obteve a terceira colocação na prova da categoria Junior Iniciante, competindo com outros 19 praticantes. Na primeira etapa, ele obteve o sétimo lugar. Vieira é um dos 40 alunos da Escola de Canoagem oferecida pela Prefeitura de Guararema, desde setembro de 2015, em parceria com a Confederação Brasileira de Canoagem. As aulas são aplicadas pelo atleta da Seleção Brasileira, João Vitor Machado.

O Real Madrid, que já é finalista da UEFA Champions League 16/17, sagrou-se campeão espanhol pela 33ª vez, no último domingo, deixando a equipe do Barcelona com o vice-campeonato. No entanto, de acordo com levantamento realizado pela Netshoes, maior e-commerce de artigos esportivos da América Latina, a liderança fora de campo ainda é do clube catalão. Atualmente, o time de Messi, Suárez e Neymar vende 23% mais camisas na varejista online do que os campeões Cristiano Ronaldo & Cia. Em camisas personalizadas, CR7 concentra preferência dos fãs madridistas (35%), enquanto Messi (10%) e Neymar (12%) dividem os torcedores do Barça.