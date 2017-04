Arquibancada – 26 de abril

Esportes

Brilhante

Contratado em novembro de 2016 para assumir o Água Santa, o técnico Jorginho, ex-Palmeiras e Portuguesa, é quem está há menos tempo no comando de uma equipe no Paulista da Série A-2. Apesar disso, o treinador levou o time à liderança da fase inicial. Com apenas 16 gols sofridos, o Água Santa terminou com a melhor defesa da fase inicial. O time está na semifinal ao lado de Bragantino, São Caetano e Rio Claro. Lutam para subir à série A-1. Jorginho iniciou a carreira de treinador de futebol profissional no União. Chegou a Mogi a convite da Darm, sob o comando de Venílton Montini. Antes, ele era auxiliar técnico do Cruzeiro.

Etapa decisiva

A definição das quatro melhores equipes do Campeonato Paulista da Série A-3 da temporada 2017 será neste final de semana. Na briga estão: Olímpia x Portuguesa Santista; Inter (Limeira) x Desportivo BR; Rio Branco x Nacional; e Monte Azul x Taboão da Serra.

Nublado

Tudo fechado. Velo Clube, Barretos, Capivariano, Rio Preto, Mogi Mirim e União Barbarense foram rebaixados para a Série A-3 do Campeonato Paulista de 2018. Comercial, São José FC, Paulista, Flamengo (Guarulhos), Independente e Catanduvense vão jogar o estadual da Segunda Divisão em 2018.

Futuro promissor

Seis lutadores de Mogi das Cruzes, um deles de apenas 11 anos de idade, conquistaram o topo do pódio no 26º Campeonato Paulista de Kickboxing, realizado no Ginásio Prudente de Moraes, em Itu, no último final de semana. Além desses títulos, a equipe Yoshinaga Fight Team também fez quatro vices e dois terceiros colocados na competição estadual. O grande destaque foi Gabriel Casarini, de 11 anos, que estreou em competições e venceu suas três lutas, conquistando o título estadual de sua categoria, sub-12.

Bom futuro

Os outros campeões da equipe Yoshinaga Fight Team foram Aline Pereira, Diego Sabiá e Kauê Juvêncio. Douglas Rocha, o “Papi”, e Thays Eline garantiram o bicampeonato paulista. Em segundo ficaram os atletas Wallyson Carvalho, o “Maguila”, além de Dennys Almeida, Leonardo Genuíno e Gabriela Mahalia. Jorge Garcia e Michael Cristiano retornaram com a terceira colocação.

Bom futuro 2

Os dois melhores colocados por classe e categoria do Paulista de Kickboxing garantiram vagas para o Campeonato Brasileiro da modalidade, em julho, e que será realizado em Santos. A competição será seletiva para o Campeonato Mundial, programado para a Bahia, em outubro.