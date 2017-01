Arquibancada 25 de janeiro

Esportes

Causa e efeito

Se a direção da Federação Paulista de Futebol (FPF) engrossar com os clubes, pode sobrar até para as categorias de base do União. Tudo vai depender da reunião de amanhã quando serão divulgadas as diretrizes para o Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Dizem que a entidade irá solicitar certidões negativas tributárias e trabalhistas para a inscrição das agremiações na competição. Como a situação do alvirrubro está irregular, é provável que o time não dispute o estadual. A punição, certamente, vai afetar todas as classes – sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20, além do feminino – que o time mogiano participou na temporada passada.

Causa e efeito 2

Em 2015, o União teve um ano sabático, ao não competir o Paulista da Segunda Divisão. Tudo por conta da reforma no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão. Os clubes mogianos ficaram sem local para mandar as suas partidas e foram impedidos de disputar o estadual. Como não jogou o principal, a agremiação também foi impedida de jogar todos os eventos promovidos pela FPF.

Pode fazer história

O ciclista de longas distâncias Antonio da Silva Pinto teve inscrição aceita para tner marcar o seu nome e a cidade de Salesópolis no Guinness World Records – livro dos recordes. No dia 25 de março deste ano, ele pretende pedalar 12 horas sobre uma bicicleta fixa. A tentativa vai fazer parte do Projeto Verão Legal 2017, promovido pela Prefeitura de Salesópolis. Em novembro do ano passado, Silva Pinto pedalou a distância em um treino indoor, com a finalidade de arrecadar brinquedos para o 5º Natal Feliz, iniciativa para ajudar entidades sociais.

Força na água

Com duas medalhas de ouro, duas de prata e três de bronze, a equipe do 17° Grupamento de Bombeiros de Mogi venceu a prova de 3 km da 1ª etapa do Circuito Paulista de Travessias Aquáticas, na praia do Indaiá, em Bertioga, no último domingo. O grupo contou com 20 militares, em várias categorias. Ao todo, 10 equipes de bombeiros de todo o Estado participaram do evento

De olho

Primeira competição importante do calendário do judô de São Paulo já tem data definida. A Copa São Paulo será realizada nos dias 18 e 19 de março, no ginásio Adib Moysés Dib, em São Bernardo do Campo. O maior evento interclubes do Brasil dá ao campeão o direito de disputar de forma direta as finais do Campeonato Paulista. A Região do Alto Tietê tem tradição de classificar dezernas de lutadores. A expectativa é das melhores.