Arquibancada – 23 de agosto

Esportes

Amador da FPF

Já estão definidos 22 dos 24 clubes que disputarão o Campeonato Paulista de Futebol Amador do Estado, organizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF). O representante da Liga Municipal de Futebol de Mogi das Cruzes (LMFMC) será o EC Azulão, que venceu o Campeonato da Primeira Divisão deste ano. A Liga de Suzano terá o Botafogo Jardim São José como o seu representante. Para definir os nomes de todas as agremiações participantes só faltam os dois representantes da Liga Amadora de Guarulhos. Com três equipes, São José dos Campos lidera entre as cidades na disputa.

Valorização

A classificação para a série A-3 pode nem acontecer, mas o grupo do União já colhe os bons resultados no Campeonato Paulista da Segunda Divisão. O elenco está entre os oito melhores do estadual e neste sábado inicia a disputa por uma vaga na semifinal. Os jogadores estão todos valorizados e não terão dificuldades em trocar de equipe, para melhor, na próxima temporada. Dirigentes do alvirrubro dizem que há alguns dias aumentou o número de “pais” dos atletas durante os treinos em Biritiba Ussú.

Nos bastidores

Dirigentes do União aproveitaram o Congresso Técnico das quartas de final do Paulista da Segunda Divisão, anteontem, para agradecer aos dirigentes da FPF pela boa arbitragem realizada no pega contra o XV, em Jaú, no último domingo, que definiu a classificação do Glorioso para a terceira fase. O alvirrubro não teve problema algum com o quarteto, que executou de forma isenta o seu trabalho e mesmo sob a pressão dos torcedores do “Galo”.

É o bicho!!

Cartolas do alvirrubro estiveram ontem no CT do time – nas dependências do Clube do Sindicato dos Metalúrgicos – para a entrega de uma premiação de R$ 10 mil ao elenco, pela classificação para a terceira fase do Paulista da Segunda Divisão. Será que tem mais por vaga na semifinal? Dizem que se o alvirrubro for campeão o prêmio atingirá R$ 50 mil. Quem viver…

Na jugular

Apesar da classificação para a terceira fase do Paulista da Segunda Divisão, culminando com a vitória sobre o XV, em Jaú, no último domingo, integrantes da torcida “Explosão Vermelha” garantem que continuam cobrando mais transparência da atual diretoria do União. Dizem que os cartolas não prestam contas ao Conselho Deliberativo, o que os dirigentes negam.

Projeto olímpico

A mogiana Graziele de Jesus está entre os oito boxeadores convocados pela Confederação Brasileira de Bnoxe (CBBoxe) para representar o Brasil no 19ª torneio Magomed-Salam Umakhanov, que começa a ser disputado amanhã na cidade de Makhachkala, na Rússia. Grazi vai lutar na categoria 51 kg na competição que reunirá atletas de vários países europeus. A meta é forma uma equipe para os Jogos Olímpicos do Japão, em 2020.