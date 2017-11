Arquibancada – 1º de novembro

Esportes

Pulmão cheio

Com quase 40 anos, o ex-atacante Servílio já consultou fisiologistas e não descarta ajudar o União na campanha do Paulista de 2018. Com muita experiência, ele diz que com a ajuda dos profissionais vai criar uma rotina de treinos para ficar bem fininho para a próxima temporada e pronto para correr um tempo da partida. Sem dúvida seria um atrativo a mais do alvirrubro durante os confrontos do Paulistão. Só falta combinar com os dirigentes do Glorioso.

Pergunta

Vai pintar o convite para jogar na A-3?

Sete medalhas

A mogiana Jaqueline Gonçalves de Oliveira, classe F37, se destacou nas disputas da última etapa nacional do Circuito Loterias Caixa de Atletismo, Halterofilismo e Natação. Ela foi medalha de ouro no salto em distância, com a marca de 3m96cm. A paratleta ficou a seis centímetros de bater o recorde brasileiro na sua classe. Além disso, a interante da equipe do Clube Náutico foi medalha de prata na prova dos 200 metros rasos e foi bronze nos 100 metros.

Sete medalhas 2

Além de Jaqueline de Oliveira, o Náutico ainda contou com mais dois paratletas nas provas do Circuito Loterias Caixa, realizado na Capital, no último final de semana, e que contou com mais de 900 praticantes de todo o Brasil. Carolina Noronha, classe F37, foi ouro no lançamento de dardo, prata no lançamento de disco e bronze no arremesso de peso. Já Edmilson Castelo da Silva, classe F36, foi campeão no lançamento de dardo.

Novembro em festa

Novembro começa e a direção do Clube Náutico Mogiano já está com dois grandes eventos agendados. A tradicional Noite Dançante será neste sábado, com início às 21 horas, no Salão Social. A festa terá animação da Banda Oviedo. E na próxima quarta-feira, dia 12, vai rolar mais uma edição do bingo beneficente, em benefício da Asete. A cartela, de form a antecipada, custará R$ 15,00.

Confrontos

A equipe do Mogi Desbravadores está no grupo Letras do Campeonato Super 8 de full pad, cujos jogos sertão realizados no campo do Clube Náutico Mogiano, a partir do próximo dia 19. Na chave dos mogianos ainda estão os times do Jacareí Gators, São Paulo Storm e Ponte Pretas Gorilas (Campinas). No grupo Números estão São José Nets, Bragança Paulista Rinocerontes, Palmeiras Locomotive e Lusa Lions.

Seleção Mogiana

A seleção da categoria fraldinha (sub-11) formada pela Liga Municipal de Futebol de Mogi das Cruzes foi superada pelo São Bernardo, por 4 a 0, em amistoso realizado no Estádio Nogueirão, no último dia 22. O evento teve como objetivo valorizar o futebol amador da Cidade.