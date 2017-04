Arquibancada – 19 de abril

Esportes

Rodada decisiva

A Série A-2 do Campeonato Paulista terá a última rodada da primeira fase neste domingo, que vai apontar os seis clubes que jogarão a A-3 de 2018 e os classificados para a segunda etapa deste ano. Por enquanto, XV de Piracicaba e Barretos são os dois primeiros do grupo da degola. Precisam vencer seus confrotos e ainda torcer contra Penapolense, Portuguesa, Votuporanguense e Velo Clube, que estão namorando o rebaixamento. Capivariano, Mogi Mirim, Rio Preto e União Barbarense já caíram.

Rodada decisiva 2

Na parte de cima da tabela da Série A-2, São Caetano e Água Santa já estão classificados. Rio Claro, Guarani, Bragantino, Batatais, Sertãozinho, Juventus e Taubaté disputam as duas últimas vagas para a segunda fase.

Tudo definido

Já a Série A-3 do Campeonato Paulista terá duas rodadas para a definição dos times que continuam na competição para a realização da terceira fase. No último final de semana foram definidas as equipes rebaixadas. Comercial, São José FC, Paulista, Flamengo, Independente e Catanduvense vão jogar a Segunda Divisão em 2018.

Tudo definido 2

Os times do Oplímpia, Inter de Limeira, Rio Branco, Montye Azul, Tabão da Serra, Nacional, Desportivo Brasil e Portuguesa de Santos foram os oito primeiros e agora buscam quatro vagas para a terceira fase.

Indefinição

Os dirigentes do União e do Atlético Mogi estão numa correria danada. Tentam de tudo para inscrever mais jogadores para a sequência do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Só com reforços os técnicos dos times profissionais da Cidade projetam dias melhores e possibilidades de classificação para a segunda fase do estadual. Até o início da noite de ontem, não havia novidade alguma no famoso BID, que garante a participação dos atletas nas competições.

Indefinição 2

No Atlético Mogi, o técnico Edinho Poá até imagina o primeiro resultado positivo neste sábado, contra o Manthiqueira, no Nogueçria. Desde que consiga inscrever os volantes Jeferson e Ewerton, além do lateral canhoto Bolívia. O treinador garantiu à coluna que os jogadores estão fazendo uma falta danada.

Reclamação

Pode ocorrer na noite de hoje uma reunião do Conselho Deliberativo do União. Os cardeais do alvirrubro, segundo roda nas redes sociais, estão inconformados com a não inscrição de jogadores com tempo hábil para o Paulista da Segunda Divisão. Dizem que o presidente deu muito poder ao pessoal da administração, gerando toda a confusão na documentação dos atletas na Federação Paulista de Futebol.