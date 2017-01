Arquibancada 18 de janeiro

Esportes

Quem será???

O novo presidente do Conselho Deliberativo do União deve ser o representante do clube no Pré Conselho Técnico do Campeonato Paulista da Segunda Divisão de 2017. O encontro, organizado pelo Departamento de Competições da Federação Paulista de Futebol (FPF) na reunião marcada para o próximo dia 26, uma quinta-feira, às 15 horas, no Salão Nobre, na sede da entidade. Na data, o alvirrubro ainda estará sem comandante, já que a eleição para a nova diretoria será no dia 28 deste mês. No encontro na FPF serão apresentados os requisitos para participação no torneio, além da divulgação de nova data para reunião somente com as equipes que irão participar da disputa.

Bola pesada

O pessoal do futsal do Vila Santista ER programou para o próximo dia 28 a primeira seletiva para reforçar os times para os campeonatos Metropolitano e Estadual – categorias de base – desta temporada. A seleção envolverá os times das classes sub-12, sub-14, sub-16 e sub-18. A segunda seletiva será no dia 4 de fevereiro para o sub-8, sub-9 e sub-10. Para participar, o jogador deve levar um quilo de alimento não percível, que será repassado para a Secretaria der Assistência Social de Mogi.

Novo circuito

A Riviera de São Lourenço será o point da 1ª edição do Tour 2017 do seu tradicional Circuito de Corridas. A competição será neste domingo, com percurso de 7 km para corrida e 4 km para caminhada. A categoria infantil terá distâncias de 200 e 400 metros para as idades de 5 a 9, e 10 a 13 anos, respectivamente. Todos os participantes que concluírem o percurso receberão uma medalha de participação.

Novo circuito 2

As inscrições do Tour 2017 já estão abertas e podem ser realizadas com desconto de 10% até o hoje no link www.rivieradesaolourenco.com/circuito-de-corridas-dos-amigos-da-riviera-tour-2017/ . Após esta data, os interessados deverão se inscrever pessoalmente no Pavilhão de Exposições do Sistema Integrado de Vendas (SIV), das 9 h às 18 h, nesta sexta-feira ou sábado.

Com a oval

O time de futebol americano Mogi Desbravadores abriu ontem as inscrições para seletiva na modalidade flag 8×8, programada para o Vila Santista ER. Poderão se inscrever pessoas que já sabem jogar o esporte ou tenham interesse em aprender. Os aprovados poderão jogar o Campeonato Paulista deste ano, promovido pela Associação Paulista de Futebol Americano (APFA). A entidade limita a idade mínima de 16 anos completos. As inscrições terminam no dia 16 de fevereiro e podem ser feita pela página do facebook da equipe – @desbravadoresdemogidascruzes . Informações: (11) 9.4151-4949 ou (11) 9.4229-1147.