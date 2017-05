Arquibancada – 17 de maio

Esportes

O bicho vai pegar

As três partidas da última rodada do primeiro turno do grupo 4 do Campeonato Paulista da Segunda Divisão serão fundamentais para o futuro dos times na competição. A expectativa é de confrontos “eletrizantes”. E todos os duelos serão no sábado. Real Cubatense (7 pontos) e União (5 pontos) vão lutar pela última vaga do G-4, que vale um lugar na segunda etapa do estadual. Na disputa para fugir da lanterna da chave jogam Atlético Mogi (1 ponto) e Jabaquara (4 pontos), no Estádio Nogueirão. O Mauaense (10 pontos) e no terceiro lugar folga na rodada. Duelo interessante será entre Manthiqueira (12 pontos) e São José (10 pontos), que vale a liderança, em Guaratinguetá.

Finalistas

Velho rival do União, o Nacional foi valente na disputa por uma vaga na decisão do Campeonato Paulista da Série A-3, no último final de semana. O time da Capital venceu o Olímpia, por 1 a 0, fora de casa, e carimbou a classificação nas penalidades (4 a 2). No primeiro jogo o time do interior venceu, por 2 a 1, lá na Água Branca. Já com vaga na A-2, a final será contra a Internacional (Limeira), neste sábado, que despachou o Monte Azul.

Privilégio

Número 1 do ranking brasileiro na categoria 51kg, Graziele Jesus será uma das representantes da Seleção Brasileiro de Boxe Feminino no Campeonato Continental de Boxe, em Honduras, no período entre os dias 7 e 19 de junho. Integrante da equipe Alfa Boxe, a mogiana estará entre os 320 lutadores – masculino e feminino – de 42 países. A batalha será por uma vaga para o Campeonato Mundial em Hamburgo, na Alemanha.

NBB9

O segundo finalista da 9ª edição do Novo Basquete Brasil (NBB9) pode ser definido neste sábado, às 14 horas, na Capital. Na sua sede, o Pinheiros recebe o Bauru no quarto jogo da série melhor de cinco. Os bauruenses, que perdem por 2 a 1, precisam vencer para forçar o quinto duelo, também no mesmo local. Quem passar vai encarar o surpreendente Paulistano, que despachou o Vitória, por 3 a 0, na semifinal.

Sucesso

Mais de 500 mulheres participaram da Divas Runners Night Edition – Desafio PCA, corrida de rua feminina realizada na noite do último sábado, em Suzano – a maior para o horário na Região. Antes, durante e depois da prova de 8 km para as corredoras e 4 km para quem optou pela caminhada, estudantes de cinco cursos da Faculdade Piaget prestaram atendimento ao público – por meio dos cursos de Fisioterapia, Nutrição, Estética e Cosmética, Enfermagem e Educação Física.